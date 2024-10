Presentazione del libro 'Intendi, figlio…' di Antonella Musitano, riscoprendo la figura di Schiavo di Bari

BARI - Il prossimo lunedì 7 ottobre, nella Sala Consiliare del Comune di Bari, verrà presentato il nuovo libro di Antonella Musitano, intitolato “Intendi, figlio, se vuoli imparare Sapïenza”, dedicato alla riscoperta della figura di Schiavo di Bari, poeta e giudice del XIII secolo. L’evento inizierà alle ore 18:00 con ingresso libero, e sarà moderato dal Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza.

L’opera, edita da Laruffa, è accompagnata dalla prefazione di Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Bari e BAT. Questo libro rappresenta una dottrina morale che riprende insegnamenti di buon senso e saggezza, con l’intento di educare alle virtù e all’arte del vivere.

La figura di Schiavo di Bari

Schiavo di Bari, autore della Dottrina, vissuto nei primi decenni del Duecento, viene descritto come un padre intento a trasmettere al figlio valori essenziali come l’onestà, il rispetto e l'umiltà. Questo testo, uno dei primi in lingua volgare, è coevo al Cantico delle Creature di San Francesco e rappresenta una testimonianza significativa del processo di formazione della lingua italiana. La città di Bari mantiene viva la memoria di Schiavo con un'epigrafe incisa sul muro della Cattedrale di Bari, dedicata a Santa Maria Assunta e San Sabino.

Un’opera attuale

Sergio Fontana, nella sua prefazione, sottolinea l’attualità dei valori espressi nella Dottrina, particolarmente rilevanti in un periodo storico caratterizzato da una crisi morale. "L'onestà, la lealtà, il rispetto e l'umiltà, fondamentali allora come oggi, costituiscono i pilastri di un comportamento etico che guida tanto le relazioni umane quanto quelle economiche", afferma Fontana.

I partecipanti

Oltre all’autrice e a Sergio Fontana, saranno presenti l’assessore comunale alla Cultura Paola Romano e il parroco della Cattedrale di Bari, Mons. Francesco Lanzolla. L’evento ha il patrocinio del Comune di Bari, Confindustria Bari e BAT, e della Fondazione Archeologica Canosina.

L’autrice

Antonella Musitano, docente e saggista, è già autrice di diversi saggi storici e letterari. Tra i suoi lavori, il saggio storico “Sud, tutta un’altra storia”, che le è valso il Premio Internazionale Calabria – Omaggio alla Cultura nel 2014.