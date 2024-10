Giovedì 31 ottobre, varie Feste di Halloween per tutte le età in giro per il Salento

In giro per il Salento, giovedì 31 ottobre, si terranno tantissimi appuntamenti delle varie Feste di Halloween adatti per tutte le età. Qui sotto l'elenco degli appuntamenti In giro per il Salento, giovedì 31 ottobre, si terranno tantissimi appuntamenti delle varie Feste di Halloween adatti per tutte le età. Qui sotto l'elenco degli appuntamenti





CORIGLIANO D'OTRANTO | "Una notte da paura" per Halloween al Castello Volante





Giovedì 31 ottobre dalle 22:00 (ingresso 16 euro in prevendita su dice.fm - 18 euro al botteghino - info 3519137972) il Castello Volante di Corigliano d'Otranto aprirà nuovamente le sue porte per "Una notte da paura", ideata e organizzata da CoolClub, Big Sur e Multiservice Eco, in collaborazione con il Comune di Corigliano d’Otranto. Questa storica location, perfetta per un’atmosfera inquietante, sarà trasformata in un luogo di misteri e incubi, dove ogni angolo sarà animato da installazioni artistiche, performance musicali e suggestioni ispirate a celebri citazioni letterarie e cinematografiche. Halloween è la notte in cui tutto diventa possibile, e quest'anno il castello sarà il palcoscenico di un viaggio sensoriale, dove perdersi tra suoni, visioni e presenze inquietanti. La musica sarà protagonista e il pubblico potrà ballare accompagnato da una line up variegata e affascinante, che spazia tra generi e culture, pronta a far vibrare il dancefloor. In consolle si alterneranno, infatti, Turbolenta (melodie tradizionali del Nord Africa e influenze arabe), Elasi (elettronica, pop e ritmi esotici), Radar Jamming (suoni distorti, ritmi ossessivi e cambi frenetici), Daniele Marzano (nu-disco, house, funky, italo, rare groove, world ed elettronica), Rebecca Wilson (hip hop, techno, disco, funk ed elettronica), Max Nocco (elettronica, al jazz, soul, dub, rock, new wave, kraut, hip-hop, funk). Grazie alla concomintanza con la seconda edizione di "Femina – La mia voce è il mondo intero", che dal 31 ottobre al 3 novembre accoglierà workshop sul canto corale, talk, spettacoli teatrali, concerti, installazioni e molto altro, in consolle ci saranno anche le selezioni di Rachele Andrioli, che proporrà un'attenta selezione di brani dal mondo, "per disegnare confini inesistenti". E per chi vuole immergersi ancora di più nello spirito della serata, sarà possibile ottenere uno sconto del 10% affittando o acquistando un costume dallo storico negozio Colagiorgio Vestiti Carnevale e teatro di Corigliano d’Otranto. Prima della festa, dalle 16:30 (info e prenotazioni 3792094185) nella Biblioteca Comunale Trame Libere del Castello Volante, in collaborazione con Magma APS, appuntamento con Venti di paura, venti minuti di letture a voce alta per esorcizzare le paure. Le lettrici volontarie impegnate nella promozione del programma nazionale Nati per Leggere sono pronte con libri e storie per bambini e bambine coraggiosi. Domenica 3 novembre (info e prenotazioni 3519137972) il Castello Volante ospiterà anche "Halloween delle bambine e dei bambini" con tanti laboratori per i più piccoli e una merenda da paura. Quando la natura si addormenta e il freddo inizia a farsi sentire, le ombre si allungano e l’atmosfera circostante assume un’aura di mistero. È il periodo in cui gli spiritelli d'autunno del Castello conducono i visitatori in un mondo incantato, alla scoperta di antiche storie e leggende nascoste. Tuttavia, in questo regno di ombre, spiriti malvagi si celano in attesa. La difesa contro di essi? Una maschera. Seguendo l’antica tradizione di ingannare gli spiriti, si creeranno magiche maschere di foglie, trasformando i partecipanti in piccoli guardiani della natura, immersa in un sonno profondo in attesa della rinascita. Info ilcastellovolante.it





LECCE | Metal Nightmare of Halloween alle Officine Cantelmo





Giovedì 31 ottobre dalle 22:30 le Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con Coolclub, ospitano una festa di Halloween tutta dedicata al Metal con il concerto di Kiss of death e Hopesend e le selezioni di Piggy. I Kiss of Death sono uno storico gruppo power thrash metal salentino fondato nel 1994 e riunitosi recentemente. Con all'attivo vari demo-tape e i due cd "Stronger than before" (2000) e "Inferno Inc" (2004), la band torna sul palco con la formazione composta da Max Serafino (chitarra ritmica e voce), Fernando Conte (basso), Marco Manico (chitarra solista) e Dario Petrelli (batteria). Nati nel 2000, gli Hopesend hanno pubblicato i demo "The Seer" (2002), "Brutality" (2006) e l'album "Bloody, Twilight... and Other Visions" (2014). La band ha condiviso il palco con importanti nomi del metal, come Sadist, Infernal Poetry, Raw Power, Master, Lividity, Soulfly ed Extrema, e nel 2013 ha partecipato alla compilation Hands of Doom - A Tribute to Black Sabbath con la cover di "Children of the Grave". Attualmente sono impegnati nella creazione di nuovi brani. Piggy (Sergio Chiari) è un agitatore musicale e culturale del Salento dal 2003. Chitarrista e voce dei Bravata e solista nei Giuda, quando non si diverte a girare dischi dance nel suo eclettico negozio Disconutshot si esibisce in dj set altrettanto variegati. Per Halloween, Piggy propone un mostruoso mix vinilico che attraversa correnti sonore radicali e terrificanti, perfetto per un aftershow da brivido: dal glam rock al punk, dalla new wave all’italo disco, dall’EBM all’indie rock. Ingresso 10 euro. Info eventi@officinecantelmo.it





CUTROFIANO | Il Museo dei Misteri al Museo della Ceramica





Giovedì 31 ottobre (dalle 17:00 alle 18:30 - ingresso 5 euro), il Museo della Ceramica e Biblioteca di Cutrofiano si trasformerà in un luogo di misteri e leggende per festeggiare Halloween con un evento spettrale per bambine e bambini dai 9 anni in su. Tra strani rumori e racconti inquietanti, i piccoli visitatori esploreranno i segreti del museo, accompagnati da antiche leggende, come quella di un tavolino stregato e di due sorelle misteriose, per un pomeriggio da brivido. Fondato nel 1985 come semplice esposizione di terrecotte tradizionali prodotte in passato dagli artigiani locali, il Museo si è arricchito nel tempo attraverso donazioni e acquisti, svolgendo un ruolo importantissimo per la valorizzazione di un’attività che sin dall’antichità ha caratterizzato l’economia locale. Dalla sua fondazione convive con la Biblioteca comunale, in cui esiste una sezione speciale dedicata agli studi sulla ceramica. Suddivisa per tipologie, la collezione abbraccia un arco cronologico che va dal Neolitico al secolo scorso e si compone di quattro distinte sezioni che raccolgono materiale ceramico e strumenti di lavoro proveniente dal territorio di Cutrofiano e da altri centri vicini. Info e prenotazioni museobibliotecacutrofiano@gmail.com | 0836512461 | 3278773894.





CAMPI SALENTINA | Il fantasma di Canterville e la Black Night per "Ci vuole un fiore" al Teatro Excelsior Carmelo Bene





Giovedì 31 ottobre dal Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina con lo spettacolo "Il Fantasma di Canterville" di Factory Compagnia Transadriatica e una speciale Black Night a teatro per festeggiare Halloween con bambine e bambini coraggiosi, prende il via la nuova edizione di "Ci vuole un fiore - famiglie a teatro". La serata, che promette di regalare brividi e divertimento, prenderà il via alle 20:00, davanti al teatro, dove il pubblico, mascherato o meno, si preparerà per immergersi in un'atmosfera misteriosa e spettrale. Alle 20:15 (ingresso 6 euro) si alzerà il sipario su "Il Fantasma di Canterville", spettacolo di Factory Compagnia Transadriatica liberamente ispirato all'omonimo racconto di Oscar Wilde, scritto e interpretato da Angela De Gaetano con la regia di Tonio De Nitto, le musiche originali di Paolo Coletta e la voiceover di Roberto Latini (dai 7 anni). Virginia, una ragazza sensibile e generosa, va ad abitare con la sua famiglia in un castello infestato da un terribile fantasma, condannato a tormentarsi finché una antica profezia non sarà compiuta. Tra notti macabre e inquietanti apparizioni, molte sorprese attendono il fantasma, che si ritrova a fare i conti con una strana famiglia dalle bizzarre abitudini che può essere più spaventosa di qualsiasi fantasma. Una prova coraggiosa attende la fanciulla, che dovrà affrontare un viaggio misterioso oltre la linea che divide la vita dalla morte, esperienza su cui nessuno mai saprà nulla. Dalle 21:45 in poi, il teatro si trasformerà per la Black Night, un’esperienza riservata ai primi 50 bambine e bambini (dai 7 anni - ingresso 12 euro, incluso lo spettacolo) che avranno avuto il coraggio di prenotarsi. La notte si aprirà con i laboratori, a cura di BlaBlaBla, Cucina horror (per prepare insieme i biscotti della sfortuna), Hai Paura del Buio? (tra luci e ombre dove i piccoli esploratori possono conoscere i segreti dell’oscurità) intervallati dal racconto "senza paura" di Cane nero. Alle 23:00, si proseguirà con I racconti di strega Leda, a cura di Michela Marrazzi e altri fantasmi. La notte continuerà in sacco a pelo tra storie e misteri, fino al mattino quando, alle 7:30, si potrà gustare una colazione “scaduta” con vermi (speciali prelibatezze preparate per l’occasione). Dalle 8:00 alle 8:30 è il momento del ritorno dei genitori. Una serata che sarà impossibile dimenticare, tra atmosfere fiabesche, misteri e magia. "Ci vuole un fiore - Famiglie a teatro" fa parte del progetto Teatri del nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, delle amministrazioni comunali di Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Novoli, Trepuzzi e in collaborazione con la Biblioteca OgniBene di Lecce. Info e prenotazione 3208607996 - 3207087223 - 3403129308.





GALLIPOLI | Closed party al Cotriero di Gallipoli