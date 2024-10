Borgo Egnazia: la magica Festa della Zucca per celebrare l'autunno

BORGO EGNAZIA, SAVELLETRI DI FASANO - Il 31 ottobre, Borgo Egnazia si trasformerà in un luogo incantato per celebrare una delle feste più suggestive dell’autunno, dedicata alla regina della stagione: la Zucca. Le strade e la Piazza del Borgo si riempiranno dei caldi toni arancioni, creando un'atmosfera fiabesca per omaggiare le tradizioni, la cultura e la cucina pugliese.

Luminarie scintillanti illumineranno la serata, mentre le decorazioni artistiche e fantasiose a tema zucca impreziosiranno ogni angolo del Borgo. Gli ospiti saranno immersi in un’esperienza multisensoriale che unirà tradizione e fantasia, con la Zucca protagonista non solo nelle decorazioni, ma anche nelle prelibatezze culinarie.

L’evento offrirà una varietà di attività per grandi e piccini: laboratori di intaglio di zucche, musica popolare, e spettacoli di giocolieri e menestrelli. Le storie della tradizione pugliese verranno raccontate intorno al focolare, evocando antiche leggende e riscoprendo le radici della cultura locale.

La serata culminerà in una cena itinerante tra le vie del Borgo, con bancarelle che proporranno specialità autunnali tipiche, tavoli condivisi per creare un'atmosfera conviviale e postazioni di artigianato locale. Artisti di strada e spettacoli dal vivo intratterranno i visitatori, rendendo questa notte un momento indimenticabile per chiunque voglia riscoprire l’autenticità e il calore delle tradizioni pugliesi.

Questa festa della Zucca non sarà solo un omaggio alla stagione autunnale, ma anche un’opportunità per trascorrere una serata in compagnia, tra sapori, arte e divertimento, nella splendida cornice di Borgo Egnazia.