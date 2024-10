Taranto, ladri incastrati dal sistema di video sorveglianza

TARANTO - I Carabinieri della Stazione di Statte hanno arrestato, in flagranza di reato, due 30enni del posto, presunti responsabili di furto in abitazione. I militari dell’Arma sono intervenuti in un’abitazione rurale, in risposta a una chiamata alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Massafra, per il tramite del nuovo Numero di Emergenza Europeo 112, effettuata dalla proprietaria della cascina. La stessa, non presente all’interno dell’immobile, guardando dal proprio smartphone il sistema di videosorveglianza lì installato, ha notato due estranei, verosimilmente intenti ad asportare del materiale dalla sua proprietà. I Carabinieri, quando sono arrivati sul posto, hanno sorpreso i due arrestati, presumibilmente intenti a caricare nella loro autovettura materiale ferroso e numerosi attrezzi da lavoro, dal costo complessivo stimato di circa 10000 euro.

Durante la successiva perquisizione personale, indosso ad uno dei due 30enni, è stato rinvenuto anche un coltello a serramanico, che è stato sottoposto a sequestro. Il materiale rinvenuto è stato, poi, riconsegnato alla legittima proprietaria, che ha tenuto a ringraziare i Carabinieri intervenuti. I due 30enni, fatta salva la loro presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, al termine della formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni.