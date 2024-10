Ruvo, torna operativo lo sportello di Porta Futuro

RUVO DI PUGLIA - Torna operativo lo sportello job center di Porta Futuro Metropolitana in Via Le Croci, 16a Ruvo di Puglia.La Città Metropolitana ha infatti affidato la gestione del servizio alla cordata guidata dalla Cooperativa Informa.Lo sportello sarà aperto a partire da lunedì 4 novembre nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00, giovedì dalle 14:00 alle 18:00."La riapertura dello sportello di Prota Futuro a Ruvo – ha detto ‘assessora alle Attività Produttive Emanuela Caifasso – è una bellissima notizia per il nostro territorio. Sempre più aziende infatti negli ultimi mesi mi chiedevano con insistenza notizie sulla ripartenza del servizio.Personalmente credo molto in questo strumento che mette in modo intelligente in contatto domanda e offerta di lavoro. Nei pochi mesi di attività lo sportello era già diventato un riferimento per circa un centinaio di utenti, diversi dei quali la ricerca si era conclusa con un’assunzione.È proprio il caso di augurare a tutte e a tutti, agli operatori del servizio, agli utenti e alle imprese…buon lavoro.”