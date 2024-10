San Cesario di Lecce, 'Teatri a Sud': sabato 2 novembre va in scena lo spettacolo 'Antigone'

Sul palco la Compagnia Hellequin di Pordenone, ospite della rassegna ideata da Astràgali Teatro. Sabato 2 novembre 2024, ore 20.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Per la rassegna Teatri a Sud, sabato 2 novembre, alle ore 20.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro ospita "Antigone", spettacolo della Compagnia Hellequin di Pordenone. Un monologo interpretato dall’attrice Daria Sadovskaia, che cura anche le musiche, con i testi e la regia di Ferruccio Merisi.





Una sola interprete dà voce, in modo imparziale, a tutti i personaggi che rappresentano diversi aspetti del dramma. Antigone è una strana eroina: una disobbediente non violenta che anticipa con il suicidio la pena di morte subdola e cui è stata condannata. Disobbedisce cioè fino in fondo, anche sfuggendo al boia, ma senza aggredire né violare nessuno, pronta fin dall’inizio a pagare di persona, e sfida, in nome di una legge superiore, non solo il consesso degli uomini, ma anche quegli stessi "dei" a cui si vuole attribuire quella legge. Intorno a lei ci sono Creonte, il re, e il suo ordine del mondo; Ismene, la sorella "normale"; Emone, il fidanzato progressista; Giocasta, la regina madre infelice; un coro del popolo; un soldato troppo semplice. E c’è anche un indovino, Tiresia, che purtroppo non basta mai contro le avversità che pur riesce a prevedere. Insomma, tutto il microcosmo di caratteri di qualsiasi piccola o grande nazione in guerra.





Ferruccio Merisi, allievo di Sisto Dalla Palma, Giorgio Strehler ed Eugenio Barba, è stato tra i fondatori del Teatro Di Ventura, gruppo "storico" milanese della ricerca teatrale italiana degli anni '70, ricoprendo il ruolo di drammaturgo, regista e formatore di attori. Ha sia diretto che scritto, dal 1976 ad oggi, quasi 140 spettacoli, specializzandosi, anche a partire da testi classici, nella drammaturgia "popolare di ricerca", con molta passione sia per il teatro della parola sia per quello del corpo. Merisi è stato uno dei primi a riuscire ad unire i due aspetti con risultati nuovi ed importanti. La sua passione di ricercatore e di formatore di attori, e i suoi spettacoli originali gli hanno dato notorietà nei circuiti nazionali ed internazionali. A Pordenone dirige la Compagnia Hellequin, una fucina di spettacoli artigianali di alta qualità.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astragali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.





Ingresso: € 5,00. Consigliata la prenotazione.





Per info e prenotazioni:

Tel. 3892105991