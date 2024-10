Servizio taxi a Bari: proroga turno notturno e sperimentazione 'Doppia Guida' fino al 31 ottobre

BARI - Il Comune di Bari ha deciso di prorogare fino al 31 ottobre 2024 il servizio notturno dei taxi per far fronte all’elevato numero di turisti che continuano ad arrivare presso l’aeroporto internazionale Karol Wojtyla. Questo intervento eccezionale riguarda 18 vetture del turno antimeridiano, che garantiranno il servizio dalle 20:00 alle 3:00, esclusivamente presso l’aeroporto e la stazione centrale. Ogni vettura sarà operativa per un massimo di 10 ore giornaliere.

In aggiunta, queste vetture potranno aderire alla sperimentazione del regime di "doppia guida", introdotta dalla ripartizione Sviluppo economico e valida fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di proroga per un ulteriore anno. La sperimentazione consente l’alternanza di due conducenti sullo stesso veicolo, dalle 17:00 alle 3:00, aumentando così la disponibilità di taxi.

L’assessore allo Sviluppo locale e Turismo, Pietro Petruzzelli, ha spiegato che questa iniziativa si inserisce nell’ambito della destagionalizzazione turistica, rispondendo alle esigenze legate alla continua affluenza di turisti a Bari: “Siamo consapevoli che, nonostante i nostri sforzi, l’offerta attuale non riesce a soddisfare pienamente la domanda. Tuttavia, mentre attendiamo il nuovo bando per l’assegnazione di ulteriori licenze, stiamo cercando soluzioni immediate, come questa proroga del servizio taxi notturno e la sperimentazione della doppia guida.”

Petruzzelli ha anche sottolineato che si stanno esplorando ulteriori misure per migliorare i collegamenti tra l’aeroporto e la città. In collaborazione con Amtab e la ripartizione Mobilità, è in corso uno studio per istituire un servizio di bus navetta che colleghi l’aeroporto con il centro città nelle fasce orarie di maggiore afflusso, alleviando così la pressione sul servizio taxi.

Queste iniziative mirano a migliorare l'accoglienza turistica e a garantire un trasporto efficiente per i visitatori, contribuendo a sostenere lo sviluppo economico e turistico di Bari.