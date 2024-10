Settimana della Cultura del Mare: proiezione del documentario 'Approdi' di Lorenzo Scaraggi al Castello Angioino di Gallipoli

GALLIPOLI - Domani, martedì 29 ottobre, nell’ambito della Settimana della Cultura del Mare, si terrà la proiezione di Approdi, il documentario diretto dal regista bitontino Lorenzo Scaraggi e prodotto dalla sua casa di produzione Omero su Marte. La proiezione avrà luogo presso il suggestivo Castello Angioino di Gallipoli alle ore 10:00, con la presenza dell’autore Nicolò Carnimeo, che dialogherà con il pubblico per approfondire i temi e le emozioni che il documentario evoca.

Un viaggio tra mare e memoria

Scritto da Nicolò Carnimeo in collaborazione con lo stesso Scaraggi, Approdi è un omaggio al mare pugliese e ai suoi paesaggi costieri. Il documentario racconta un viaggio in barca a vela lungo la costa pugliese, dove l’itinerario tocca porti, centri storici e approdi, attraversando ricordi e paesaggi. Con una narrazione poetica, il film esplora la ricchezza culturale e naturale della Puglia, e lo fa in modo tale da far innamorare chiunque del territorio e delle sue tradizioni.

Successi e riconoscimenti in Italia e all’estero

Approdi ha conquistato diverse giurie di festival nazionali e internazionali, dimostrando la forza comunicativa delle immagini e dei paesaggi pugliesi. È stato finalista al prestigioso RAM Film Festival di Rovereto e ha ricevuto una menzione speciale al Matera International Film Festival, con la motivazione che il documentario “arricchisce culturalmente lo spettatore, mostrando la Puglia come ponte culturale e commerciale verso l’Oriente, una porta mediterranea da riscoprire”.

Al XIV Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico di Licodia Eubea, il documentario ha ricevuto il premio Archeoclub d’Italia, assegnato dal pubblico con un alto punteggio. Inoltre, Approdi si è aggiudicato il secondo posto nella sezione internazionale dell’International Documentary Festival of Ierapetra, a Creta, sottolineando l’apprezzamento del pubblico internazionale per il racconto autentico della Puglia. Tra i festival italiani, il documentario è stato selezionato per il Benevento Cinema e Televisione Festival (BCT) e il Lecce Film Fest – Festival del Cinema Invisibile.

L’incontro con l’autore al Castello Angioino di Gallipoli

L’appuntamento di domani rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere dei porti pugliesi e per scoprire i dettagli di questo apprezzato lavoro insieme all’autore Nicolò Carnimeo, che racconterà al pubblico la genesi di questo progetto. Una vera e propria dichiarazione d’amore per il mare della Puglia, Approdi è un invito a conoscere e a lasciarsi affascinare da una regione storicamente e culturalmente ricca, ancora oggi crocevia di tradizioni e incontri nel cuore del Mediterraneo.

La Settimana della Cultura del Mare prosegue dunque con un evento che celebra il fascino dei paesaggi pugliesi, tra storia e identità, e che si preannuncia come un momento di riflessione e condivisione per appassionati di cinema e di cultura marittima.