Con gli occhi della Musica: concerto al Petruzzelli di Bari

ADRIANA DE SERIO - L’Orchestra Sinfonica 131 (ICO) della Basilicata (direttore artistico M° Marco Renzi) tiene un importante concerto domenica 6 ottobre, alle ore 19, presso il Teatro Petruzzelli di Bari, ospitando i solisti della Bio Blind Inclusive Orchestra, diretti da Alfredo Santoloci. Con musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Morricone, Santoloci, Brubeck, Gounod, Piazzolla, Girotto, Sisto, si esibiscono: Monica Tenev (flauto I e bandoneon), Stefania Caccamo (flauto II), Bruno Sperger (sax soprano), Dario Fagiolo (sax alto I), Greta Antelmi (sax alto II), Maurizio Schifitto (sax tenore I), Manuela Maiorano (sax tenore II e voce), Claudio Provenzano (sax baritono), Alessandro Mariano (pianoforte e voce), Giorgia Costantino (soprano), Leonardo Anselmi (basso elettrico), Leo Caporuscio e Jacopo Palmas (batteria e percussioni). L’intervento pianistico del Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto impreziosisce la serata, alla quale hanno aderito: Ministero della Cultura, Regione Basilicata, FSC-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Comune di Potenza, MG, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti –Sezione territoriale di Bari, Teatro Petruzzelli. Gli occhi della Musica, traghettando i cuori in magici mondi evocativi, possono esercitare, altresì, un’efficace funzione vicariante in riferimento a percezione e sensorialità visiva. Ne è esemplare e celebre testimonianza la Bio Blind Inclusive Orchestra, la quale, fondata a Roma nel 2023 da Alfredo Santoloci, compositore, direttore d’orchestra e docente di sassofono nel Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, accoglie musicisti ciechi e ipovedenti (dai 12 anni in poi) affiancati da professori d’orchestra. La Bio Blind, quale realtà sinfonica che, con i suoi concerti in sedi prestigiose, sta incidendo una nuova storia artistico-sociale nel panorama musicale, “è un vero amplificatore di emozioni, per tutti e per me in primo luogo – dichiara il M° Santoloci. - L’ostacolo visivo viene superato con l’ausilio degli auricolari: il Maestro sussurra con un microfono collegato e indica tempo e variazioni. Di solito rielaboro le partiture per dare la possibilità ai musicisti Blind di imparare le proprie parti attraverso lo studio su tracce audio che realizzo appositamente, per ognuno. L’apprendimento personalizzato è importantissimo e propedeutico per la buona riuscita dell’insieme. I tempi chiaramente sono più lunghi ma il risultato è incredibile”. Il concerto della Bio Blind Orchestra lascerà vibrare, nel Teatro Petruzzelli, una musica che illumina, a conferma di una splendida affermazione veicolata dal film “Lady Oscar” (1979): “L'uomo può vedere due tipi di luce a questo mondo. Una è la luce del sole e questa può essere facilmente vista dagli occhi dell'uomo. L'altra luce è il cuore, la fiamma interiore della speranza. E per nutrirsi di questa luce gli occhi non servono”. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0971.23024 dalle ore 10 alle ore 13.