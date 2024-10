Terme di Santa Cesarea, un passo storico verso il futuro

SANTA CESAREA TERME - Era un passaggio atteso, e dopo mesi di programmazione, tavoli istituzionali e lavori incessanti si è finalmente giunti ad un primo storico risultato. È online sul sito istituzionale del Comune di Santa Cesarea Terme l’avviso che punta a raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli operatori interessati; verranno poi valutati i requisiti dei soggetti, al fine di poter effettuare una selezione di quelli in linea con i requisiti richiesti."Questo bando – ha dichiarato il Sindaco di Santa Cesarea Terme, Pasquale Bleve - rappresenta un passo storico per Santa Cesarea Terme. Il nostro obiettivo è assicurare che le Terme continuino a essere un bene della collettività, mantenendo la proprietà pubblica e affidandone la gestione a esperti capaci di farle prosperare. Siamo convinti che questa nuova fase offrirà una qualità di servizi superiore, stimolando il turismo e generando benefici concreti per la nostra comunità."L’auspicio è quello di identificare, attraverso la procedura, un gestore che condivida la visione dell’Amministrazione e sia capace di valorizzare al meglio il complesso termale e le attività ad esso associate.“Ci prepariamo ad una nuova era – ha concluso il Sindaco Bleve – in cui le nostre Terme possano diventare un centro di eccellenza, rappresentando non solo la storia e l'identità di Santa Cesarea, ma anche un’attrazione moderna e innovativa. Questo processo è solo l’inizio di un futuro brillante e prospero per il nostro territorio."