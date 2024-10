Terza edizione del Premio Internazionale Manibus: celebrazione del Made in Italy e delle eccellenze pugliesi

BARI – Il 19 ottobre 2024, alle ore 18.30, il Teatro Paisiello di Lecce ospiterà la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Internazionale Manibus, un evento che si propone di raccontare e promuovere le eccellenze dell’artigianato e della cultura italiana, con un focus particolare sul "made in Italy". L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Puglia e Pugliapromozione.

Il Premio, sotto la direzione artistica di Nicola Miulli, celebra l’artigianato nazionale e internazionale, premiando figure di spicco impegnate nella valorizzazione delle tradizioni e delle innovazioni culturali. La serata, prodotta da Nicola Miulli Creations e cofinanziata dalla Regione Puglia e dall’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, sarà trasmessa il 2 novembre alle 23.15 su Telenorba e successivamente su TGN24 e Teledue.

Presentazione dell’evento

Questa mattina, a Bari, l’evento è stato presentato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, e dal direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno. Erano presenti anche il vice sindaco di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, e il direttore artistico del Premio, Nicola Miulli.

La cerimonia vedrà la conduzione di Livio Beshir, noto per la trasmissione “Linea Verde” di Rai Uno, insieme ad Alina Liccione. Mariella Vitucci si occuperà delle interviste nel backstage e Ciro Fucci darà vita al red carpet. Una guest star speciale, il cantante Michele Zarrillo, intratterrà il pubblico con alcune delle sue canzoni più celebri. Inoltre, la serata prevede due momenti di danza a cura di Creatura Dance Research.

Un omaggio all’Artigianato

Michele Emiliano ha sottolineato l’importanza del Premio Manibus come tributo agli artigiani e alle imprese d’eccellenza: “Manibus è un premio che rende omaggio ai nostri artigiani, alla qualità e all'innovazione. Sarà una serata dedicata a chi rende grande la Puglia attraverso la sapienza delle loro mani e alla valorizzazione delle nostre tradizioni”.

L’assessore Alessandro Delli Noci ha evidenziato come la promozione del made in Italy, e in particolare del made in Puglia, sia un obiettivo centrale delle politiche regionali, perseguito attraverso misure che incentivano l’artigianato e il design. Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha ribadito l'importanza di recuperare e valorizzare l’artigianato, sottolineando il suo ruolo fondamentale nella storia e nell’economia locale.

Mostre e incontri tematici

Oltre alla cerimonia di premiazione, il Premio Internazionale Manibus include una serie di eventi collaterali, tra cui una mostra personale di Enrico Dicò, “Dreams in the dark”, che sarà inaugurata il 20 ottobre al Castello Carlo V di Lecce. Inoltre, dal 26 ottobre, sarà visitabile la collettiva “Manibus Experience - Racconti di Puglia” presso il Castello di Copertino, che celebrerà l’artigianato e il design pugliese con opere di sette grandi eccellenze locali.

Il ciclo di eventi sarà inaugurato dalle Manibus Masterclass, con un primo appuntamento giovedì 24 ottobre, con il costumista Luigi Spezzacatene.

Patrocini e informazioni utili

Il Premio gode del patrocinio di numerose istituzioni, tra cui la Commissione Italiana per l'UNESCO e Confindustria Puglia. Per ulteriori informazioni, prenotazioni e visite guidate, è possibile visitare il sito ufficiale del Premio Manibus.

Non perdere l'opportunità di partecipare a questa celebrazione del talento e della tradizione pugliese e italiana!