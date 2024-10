‘The Road not Taken’: inaugurazione della Mostra Collettiva alla Galleria Misia Arte di Bari

BARI – La Galleria Misia Arte di Bari è pronta ad accogliere il pubblico per l’inaugurazione della mostra collettiva “The Road not Taken”, che si terrà giovedì 24 ottobre alle 18:30. L’evento, che vedrà la partecipazione degli artisti, rappresenta un’importante occasione per esplorare temi di intraprendenza e originalità attraverso opere di vario genere.

Curata da Carlo Alberto Amodio, Cleto Luca Chieco, Dino Lorusso e Stefano Straziota, la mostra proseguirà fino al 24 dicembre. I tredici artisti esposti—Awer, Angela Capotorto, Michele de Filippis, Eat the Rich, Gods in Love, Eva Hide, Manu Invisible, Jasmine Pignatelli, Michele Priore, Marina Quaranta, Rhob, Takoyaki e Tera Drop—offrono un’ampia gamma di stili e tecniche, dando vita a un panorama artistico eterogeneo.

Ispirata all’iconica poesia di Robert Frost pubblicata nel 1916, la mostra esplora il tema delle “scelte” e invita il pubblico a intraprendere un percorso di riflessione interiore. “The Road not Taken” stimola una riflessione sulla complessità delle decisioni umane, invitando i visitatori a considerare la propria identità e il rapporto con il mondo circostante.

Ogni artista, attraverso la propria sensibilità e il linguaggio espressivo, contribuisce a creare un labirinto di possibilità visive. La varietà di tecniche—che spazia dall'arte ceramica e scultorea, all'arte grafica, alla fotografia, fino alle forme di performance e creatività digitale—garantisce un'esperienza coinvolgente e stimolante.

L’allestimento della Galleria Misia è progettato per immergere i visitatori in un’atmosfera che incoraggia la riflessione personale, rendendoli protagonisti del loro percorso espositivo. Le opere disposte in modo inusuale pongono davanti al pubblico delle scelte artistiche che definiscono un itinerario unico e personalizzato.

Contatti:

L’inaugurazione rappresenta un’occasione imperdibile per appassionati d’arte e curiosi, un invito a esplorare le infinite strade della creatività.