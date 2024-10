"Donne sull'orlo di una crisi di nervi" con Piero Chiambretti

Nuovo appuntamento con Piero Chiambretti e “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, in onda giovedì 10 ottobre alle 21.20 su Rai 3. Tra gli ospiti: Stefano Bonaccini, Selvaggia Lucarelli, Patrizio Rispo, Vittorio Feltri. Come in ogni puntata Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano, editorialiste del programma, saranno pronte a mettersi in gioco su temi riguardanti la loro vita. Il filosofo Edoardo Camurri e il disturbatore in divisa Gene Gnocchi allargheranno l’orizzonte del pensiero collettivo con le loro “riflessioni”.

A Vittorio Feltri spetterà il commento delle notizie più rilevanti e curiose della settimana. Non mancheranno, inoltre, i monologhi comici di Rosalia Porcaro, Marina Valdemoro e i collegamenti con i corrispondenti Rai all’estero: Nicoletta Manzione da Parigi, Marco Varvello da Londra e Claudio Pagliara da New York. Anche in questo puntata l’incontro con uno degli gli attori storici della soap più amata e longeva della tv, “Un posto al sole”: Patrizio Rispo, alias Raffaele Giordano. Immancabili, come ogni settimana, la classifica degli uomini in crisi della settimana di Maurizio Mannoni e le indagini giornalistiche di Giorgio Dell’Arti.

In prima fila tornano la scrittrice Giada Biaggi, la Casalinga di Alpignano, la scrittrice Melanie Francesca e il cromatologo Ubaldo Lanzo.