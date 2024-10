'Women for Progress', il mondo torna in Puglia

Foto: da sx Giusy Nobile, Odalis Soza, Francesca Speranza (vincitrice edizione 2022) e Giuseppe Borrillo

TARANTO – La decima edizione di Women for Progress-Donne a sostegno del mondo, si svolgerà in Salento dal 25 maggio al 3 giugno 2025. – La decima edizione di Women for Progress-Donne a sostegno del mondo, si svolgerà in Salento dal 25 maggio al 3 giugno 2025.





Ad annunciarlo è Giusy Nobile, presidente dell’associazione culturale In Progress di Taranto, organizzatrice dell’evento del quale detiene i diritti in esclusiva mondiale e che gode del patrocinio morale del Ministero della Cultura e dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenze del consiglio dei ministri.





"La prima fase organizzativa – dice una raggiante Giusy Nobile – è ormai iniziata da circa un mese. I referenti esteri che ci rappresentano nei cinque continenti sono già alla ricerca delle Ambasciatrici del Progresso. Non vediamo l’ora di far conoscere il nostro territorio alle nuove concorrenti che, ne siamo certi, anche stavolta ci porteranno progetti meritevoli dell’attenzione di tutti".





Nel frattempo, Odalis Soza, vincitrice dell’edizione 2023, sta lavorando per "Crea la tua foresta", il progetto ambientale auto-sostenibile grazie al quale ha conquistato il titolo di Miss Progress International, che le ha consentito di riforestare un’area vicina a Matagalpa, la città dove risiede in Nicaragua.





Le delegazioni, provenienti dai cinque continenti, avranno come base logistica il magnifico Messapia Hotel & Resort di Santa Maria di Leuca. Durante il loro soggiorno saranno coinvolte in molteplici attività che permetteranno loro di conoscere da vicino la Puglia, più volte menzionata dal National Geographic come la regione più bella del mondo.





Il direttore dell’evento, Giuseppe Borrillo, preannuncia che ci saranno diversi ospiti d’onore e un cast d’eccezione.





Più tardi sarà reso noto l’elenco delle località che saranno interessate dalle attività del gruppo multietnico.