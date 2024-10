Bari, presentazione volume Prof. Mario Caligiuri “Maleducati. Educazione, disinformazione e democrazia in Italia"

BARI - Il 18 ottobre 2024, alle ore 16:30, presso l'Aula Contento dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", si terrà la presentazione del volume "Maleducati. Educazione, disinformazione e democrazia in Italia" di Mario Caligiuri, professore ordinario di pedagogia della comunicazione all'Università della Calabria e direttore del Master in Intelligence presso la stessa università, pubblicato da Edizioni LUISS Press. L'incontro vedrà la partecipazione del Presidente dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), Antonio Felice Uricchio.Interverranno Claudio Caldarola, avvocato e presidente di GP4AI Global Professionals for Artificial Intelligence aps ets (www.gp4ai.com), Nicola Fortunato, professore UNIBA e presidente della SOCINT Società Italiana di Intelligence - Puglia, la Dottoressa Giuseppina Lotito, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, e Laura Sabrina Martucci, professoressa UNIBA, componente del Consiglio Direttivo GP4AI e vicepresidente di SOCINT - Puglia.Concluderà l'evento l'autore, Mario Caligiuri, Professore UNICAL, figura di riferimento nazionale negli studi sull’intelligence, presidente della SOCINT Società Italiana di Intelligence. Il dibattito sarà moderato dalla professoressa Raffaella Scelzi (GP4AI, SOCINT - Puglia).L'iniziativa è promossa da GP4AI e SOCINT.