Vernole 27 settembre 2024: Presentazione libro 'Post Mortem. Qualcuno cammina' della prof.ssa Daniela Estrafallaces - Il video

VERNOLE (LE) - Venerdì 27 settembre 2024, in occasione della rassegna "Incontri d'autore", presso la Sala Valter Pariti in via San Nicola n°19 con inizio alle ore 19:30 a Vernole, è stato presentato il libro "Post Mortem. Qualcuno cammina" della prof.ssa Daniela Estrafallaces ed edito da Musicaos Editore. A dialogare con l'autrice sono stati la dott.ssa Anna Leo (sociologa e scrittrice) e il Dott. Antonio Soleti (giornalista). L'evento è a cura dell'Associazione Culturale Li Talorni con il patrocinio del Comune di Vernole.





Riprese video a cura di DANIELE MARTINI.