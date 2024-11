A Bari un incontro tra culture per il nuovo libro di Anna Santoliquido

BARI - Un incontro tra culture il prossimo 12 novembre con la presentazione della nuova edizione del volume bilingue italiano-arabo Figlia del Sud - Poesie di Anna Santoliquido (Nemapress Edizioni, Alghero/Roma 2024), alle ore 18:00, nella Sala Eventi della libreria Monbook - Mondadori di Bari in via Crisanzio, 16.I versi della nota poeta sono stati tradotti in lingua araba dal prof. Kegham J. Boloyan, docente di Lingua e Traduzione Araba presso l'Università di Bari e del Salento, che ha curato e tradotto una vasta scelta di poesie dell’autrice pugliese ma di origine lucana, tratte dalle opere pubblicate in oltre quaranta anni di attività letteraria.L’evento, organizzato in collaborazione con il Movimento Internazionale “Donne e Poesia”, sarà introdotto da Chiara Monno, titolare della libreria Monbook, e vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, dello stesso prof. Kegham J. Boloyan, dello scrittore Gaetano Bucci e della saggista Marina Cordella.La teatrante Barbara De Palma leggerà dei testi poetici in italiano mentre in lingua araba saranno declamati da alcuni studenti di arabo della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Università degli Studi di Bari. Seguirà l’intervento artistico di Gabriele Mastropasqua e il dibattito con la poeta Anna Santoliquido.