Ad Libitum - X Edizione: un autunno di grande musica a Polignano a Mare

POLIGNANO A MARE – La rassegna musicale Ad Libitum prosegue con successo la sua decima edizione, offrendo un'autunno ricco di eventi musicali di altissimo livello. La manifestazione, organizzata da Epos Teatro e diretta da Maurizio Pellegrini, è ormai diventata un punto di riferimento culturale per il sud barese, unendo artisti di fama internazionale e giovani talenti in una serie di concerti che celebrano la musica classica.

Prossimi appuntamenti

21 novembre - Trio Gioconda De Vito

Il 21 novembre (ore 21:00) la Chiesa Matrice S. Maria Assunta di Polignano a Mare ospiterà un concerto straordinario con il Trio Gioconda De Vito, composto da Silvia Grasso al violino, Gaetano Simone al violoncello e Liubov Gromoglasova al pianoforte. Il trio eseguirà un programma ricco di emozioni, con musiche di Mendelssohn, Šostakovič e Pärt, offrendo al pubblico un'esperienza musicale variegata e affascinante.

30 novembre - Orchestra Giovanile Ad Libitum

Il 30 novembre (ore 21:15) si chiuderà la rassegna con un evento dedicato al futuro della musica. L'Orchestra Giovanile Ad Libitum, diretta da Paolo Messa, porterà in scena il concerto dal titolo "Itaca", un "viaggio sonoro" che ripercorrerà alcune delle composizioni più celebri della tradizione musicale occidentale. In programma musiche di Vivaldi, Čajkovskij, Puccini, Mozart e Messa. L'orchestra sarà composta da giovani talenti, tra cui Carmine Scarpati, Michele Bracco, Maristella Harka, Sara Simone (violini I), Silvia Grasso, Roberta Ruccia, Daniela Dell'Olio (violini II), Giorgia De Santis, Emilio Turi, Nicolò Salzo (viole), Giuseppe Grassi, Roberto Chiapperino (violoncelli), Dunja Popovic (contrabbasso) e Andrea Montagne (percussioni). Un concerto che promette di chiudere l'edizione con grande intensità e passione.

Ad Libitum: Un progetto culturale di successo

Con oltre 25 produzioni annuali e più di 100 artisti coinvolti, molti dei quali under 35, Ad Libitum si è affermato come uno degli eventi di punta della scena culturale del sud barese. La rassegna ha contribuito significativamente alla valorizzazione dei luoghi storici e alla formazione professionale nel settore musicale, tanto da ottenere il riconoscimento del Ministero della Cultura, attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, e il sostegno della Regione Puglia.

Info e Prenotazioni

Per partecipare a questi eventi imperdibili, è possibile prenotare i biglietti contattando i numeri 392 9642809 o 338 2295966 oppure via email all'indirizzo biglietteria@eposteatro.com. Il sito web ufficiale dell'evento è www.adlibitumfestival.it.

Biglietti:

€ 5,00 - € 8,00

Evento del 26 ottobre: € 20,00 (intero), € 15,00 (ridotto)

Non perdere l'opportunità di vivere la magia della musica dal vivo a Polignano a Mare, un viaggio sonoro indimenticabile nel cuore dell’autunno.