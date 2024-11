Taranto, Orchestra Magna Grecia: Amii Stewart, sold out, due ore di musica e selfie fino a tardi

TARANTO - Una serata straordinaria, con quasi due ore ininterrotte di musica fra cavalli di battaglia della musica internazionale, un bel po’ anche della stessa regina della serata, poi i cantautori, da Vasco a Dalla, fino all’immenso Ennio Morricone. Bis, richieste, una seconda uscita invocata da applausi interminabili, fino a quando c’è stata una straordinaria improvvisazione. E, come se non bastasse, pubblico in attesa dell’artista, del direttore d’orchestra e dei musicisti. Ovazioni e selfie fino a tardi, all’interno e all’esterno del teatro con i protagonisti del terzo concerto della Stagione Eventi musicali 2024/2025: Amii Stewart, il direttore Piero Romano e l’Orchestra della Magna Grecia. Un momento di rara bellezza, Amii, attesa ed applaudita, disponibile per uno "scatto" con la gente seduta fino a qualche minuto prima in platea. Deve essere stata una grande soddisfazione, per la stessa interprete, assistere dal palco a un pubblico che non voleva che lei lasciasse il palcoscenico dell’Orfeo. - Una serata straordinaria, con quasi due ore ininterrotte di musica fra cavalli di battaglia della musica internazionale, un bel po’ anche della stessa regina della serata, poi i cantautori, da Vasco a Dalla, fino all’immenso Ennio Morricone. Bis, richieste, una seconda uscita invocata da applausi interminabili, fino a quando c’è stata una straordinaria improvvisazione. E, come se non bastasse, pubblico in attesa dell’artista, del direttore d’orchestra e dei musicisti. Ovazioni e selfie fino a tardi, all’interno e all’esterno del teatro con i protagonisti del terzo concerto della Stagione Eventi musicali 2024/2025: Amii Stewart, il direttore Piero Romano e l’Orchestra della Magna Grecia. Un momento di rara bellezza, Amii, attesa ed applaudita, disponibile per uno "scatto" con la gente seduta fino a qualche minuto prima in platea. Deve essere stata una grande soddisfazione, per la stessa interprete, assistere dal palco a un pubblico che non voleva che lei lasciasse il palcoscenico dell’Orfeo.





Fra i titoli ascoltati: Turn your love around (George Benson), Overjoyed (Stevie Wonder), Sailing (Christopher Cross), Every breath you take (Sting), Harry to me (Morricone) Friends, Together (Mike Francis e Amii Stewart), Ancora ancora (Mina), Grazie perché (Morandi e Amii Stewart), Knock on wood (Amii Stewart), Caruso (Lucio Dalla), Un senso (Vasco Rossi). E, ancora, successi di Chaka Khan, Bob Seger, Aretha Franklin, Mark Taylor, Sting, Muddy Waters.





Dopo gli Avion Travel e la violinista Hawijch Elders, quello di lunedì sera al teatro Orfeo di Taranto era un concerto talmente atteso da registrare il terzo "sold out" consecutivo in una Stagione ricca di eventi. Domenica al teatro Giordano di Foggia, martedì all’Auditorium Gervasio di Matera. Curiosità. Proprio nel capoluogo dauno, domenica sera, un fuori programma: alla notizia della vittoria di Jannick Sinner alle Atp Finals, festeggiamento del titolo con lunga improvvisazione per voce e orchestra e coinvolgimento del pubblico che ha scandito con cori e applausi il successo sportivo del tennista italiano numero uno al mondo.





A cura dell’Orchestra Magna Grecia e con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, oltre al Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura, la Stagione Eventi Musicali si avvale della preziosa collaborazione di autorevoli istituti e attività presenti sul territorio: BCC San Marzano di San Giuseppe, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Baux Cucine, Varvaglione Vini.





Atista eclettica, Amii Stewart inizia la sua carriera come ballerina nelle compagnie di Broadway, contemporaneamente coltivando il suo innato talento vocale: con otto milioni di dischi venduti, scala i primi posti delle classifiche mondiali con il brano "Knock on Woods". Da quel momento è un crescendo di successi in tutto il mondo e, in particolare, negli Anni 80 e 90 in tutta Europa.





Oltre ad una incessante produzione discografica premiata con dischi d’oro e nomination ai Grammy Awards, Amii Stewart da voce alle più belle colonne sonore sul piccolo schermo, fra queste "Il segreto Del Sahara" con il Maestro Ennio Morricone. Amii è stata anche protagonista di musical come "Jesus Christ Superstar", "Romanza", "Lady Day – La vita di Billie Holiday", "Shakespeare In Jazz" e "La Pietà", scritto e diretto dal Maestro Nicola Piovani, con testo scritto da Vincenzo Cerami. Una delle sue ultime produzioni di successo è "Perfectly Beautiful". In questi mesi l’artista americana sta sviluppando anche in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia un nuovo progetto che include eventi live e registrazioni unplugged in studio.





STAGIONE EVENTI MUSICALI 2024/2025 – Prossimo appuntamento, sabato 23 novembre alle 21.00, teatro Orfeo di Taranto: "Da Ravel a Gershwin", Leonardo Colafelice al pianoforte, Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935): orchestramagnagrecia.it . La Stagione Eventi musicali 2024/2025 è presente anche su Facebook e Instagram.