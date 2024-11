Afc, conferenza stampa per "Stolen Moments": un film di Stefano Landini sul jazz e il Sud

BARI - È convocata per venerdì 15 novembre alle ore 11 al Cineporto di Bari la conferenza stampa di presentazione di Stolen Moments, il nuovo docu-fiction sul jazz e il Sud diretto da Stefano Landini, in uscita nelle sale giovedì 14 novembre. L'evento si terrà presso l’ingresso Monumentale del Cineporto e vedrà la partecipazione di alcuni membri del cast e della produzione.Nel cast di Stolen Moments figurano Nicola Nocella, Antonella Carone, Paolo Sassanelli, Michele Sinisi, Franco Ferrante, Barbara Monetti, e Lucia Zotti, insieme alla partecipazione speciale del regista Pupi Avati. La pellicola, presentata in anteprima al BiF&st 2024, racconta la storia di Sabino, un giovane pugliese appassionato di jazz che si trasferisce a Torino per aprire un jazz club. Il club nasce in un ex capannone destinato agli emigrati dal Sud, trasformando un luogo di degrado in un punto di ritrovo per jazzofili, lavoratori e emigrati, con l'intento di far respirare un’atmosfera di speranza in un contesto socio-politico complicato.Realizzato secondo la formula del mockumentary, con interviste finte e una storia che intreccia realtà e finzione, il film si concentra sulla passione per il jazz come veicolo di trasformazione culturale. All'incontro di presentazione saranno presenti gli attori Nicola Nocella, Michele Sinisi e Franco Ferrante, insieme a Roberto Gambacorta, produttore di Rio Film, Anna Mari Tosto, presidente di Apulia Film Commission, e Antonio Partente, direttore generale dell’ente, oltre ad alcuni musicisti che hanno contribuito alla colonna sonora del film.Girato tra Bari e Mola di Bari tra aprile e maggio 2023, Stolen Moments è prodotto da LCN S.r.l. e Rio Film, con il supporto di Apulia Film Fund e di Apulia Film Commission, grazie ai finanziamenti del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. La produzione ha coinvolto 33 professionisti pugliesi, dimostrando ancora una volta il valore della collaborazione regionale nel cinema.Stolen Moments si preannuncia come una rappresentazione emotiva e culturale del legame tra jazz e identità del Sud, offrendo uno spaccato unico su una storia di riscatto, sogni e sfide.