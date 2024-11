'Aspettando Balafon Film Festival': cinema e cultura africana a Bari

BARI – Prosegue con entusiasmo la rassegna “Aspettando Balafon Film Festival”, evento che anticipa la XXXIV edizione del Balafon Film Festival, dedicato all’arte e alla cultura africana.Presso la sala Teatro dei Missionari Comboniani, in via Giulio Petroni 101°, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un programma cinematografico ricco e stimolante. Tra le proiezioni:22 novembre: Paradise Now di Hany Abu-Assad (18:30);23 novembre: Wajib di Annemarie Jacir (19:30);24 novembre: 200 Metri di Ameen Nayfeh (19:30).Un’occasione per esplorare storie che affrontano temi di identità, barriere visibili e invisibili, e il potere immaginativo del cinema.: Tel. 080 2223328 | balafonfestival@libero.it