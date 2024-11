BARI – Momenti di tensione e paura ieri pomeriggio in Piazza Umberto, dove un giovane di origine straniera ha aggredito tre controllori dell'Amtab (Azienda Mobilità e Trasporti Bari) durante un normale controllo sui mezzi pubblici. L'episodio ha richiesto l'intervento del 118 e della Polizia Locale, che ha immediatamente fermato l'aggressore e lo ha condotto al Comando per accertamenti.Due dei tre dipendenti Amtab coinvolti sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale Mater Dei, riportando traumi all’arto superiore e alla spalla. Il terzo dipendente, invece, è stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Bari, anch'egli in codice giallo, per un trauma alla colonna vertebrale.Le circostanze dell’aggressione sono ancora oggetto di indagine, mentre l’accaduto ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del personale Amtab durante il servizio.