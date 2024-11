Prosegue in quattro città pugliesi il ciclo di proiezioni “Cinema Addiction” a cura di Apulia Film Commission

BARI – Continua il successo di Cinema Addiction, la rassegna cinematografica organizzata da Apulia Film Commission, che offre agli spettatori l’opportunità di immergersi in opere di grande rilievo culturale e artistico. Domani, giovedì 31, in contemporanea nei Cineporti di Bari (ingresso Monumentale), Lecce, Taranto (Spazio Porto) e presso Laltrocinema Cicolella di Foggia, in collaborazione con il comune di Foggia, si terrà il terzo appuntamento della rassegna dal titolo “La parola amore esiste”.

In programma, la proiezione di “Breve film sull'amore” (1988) del celebre regista polacco Krzysztof Kieslowski. Con un cast d’eccezione, composto da Grazyna Szapolowska, Olaf Lubaszenko e Stefania Iwinska, il film racconta la struggente storia di Tomek, un giovane innamorato della sua vicina, la matura Magda. Tomek osserva in silenzio e da lontano ogni movimento della donna, soffrendo per la sua vita amorosa. Dopo aver finalmente trovato il coraggio di confessarle i propri sentimenti, viene deriso, fino a tentare il suicidio. Solo allora Magda comincia a prenderlo sul serio, in un crescendo drammatico che esplora la solitudine, il desiderio e la complessità dei sentimenti umani.

Questo capolavoro è una versione ampliata del sesto capitolo del Decalogo, nel quale Kieslowski approfondisce il tema del desiderio e della sofferenza, con una lente attenta sui corpi e sulla fragilità dei legami umani.

L’unico spettacolo, a ingresso libero, è previsto per le ore 20:30.