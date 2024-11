Scontro aperto sui fondi per le festività di Lecce: Pagliaro accusa Delli Noci di favorire Bari

Critiche alla presunta preferenza per Bari

Secondo Pagliaro, il baricentrismo è evidente nella gestione dei fondi regionali, con Bari destinataria di ingenti risorse anche senza bandi, mentre per Lecce e altre città salentine non vengono stanziati fondi per eventi pubblici. Pagliaro punta il dito sull’annuale Capodanno in piazza di Bari, che riceve contributi consistenti dalla Regione per una diretta televisiva, e accusa l’assessore Delli Noci di voler nascondere queste discrepanze: “Quando si tratta di Bari, i soldi si trovano sempre; per gli altri capoluoghi, in particolare per il Salento, non c’è un euro.”

Lo squilibrio delle politiche regionali

Il consigliere prosegue denunciando una lunga serie di politiche che considera “squilibrate” e a favore di Bari, tra cui la gestione delle infrastrutture, l’agricoltura e i trasporti. Pagliaro lamenta anche il mancato supporto regionale alle esigenze del Salento e ricorda come la Regione abbia sottovalutato problematiche locali, come la Xylella e il degrado delle ferrovie salentine, mentre “l’aeroporto del Salento viene trattato come una cenerentola.” E, aggiunge, il mancato avvio dei fondi stanziati per la fondazione Tito Schipa, approvati dal Consiglio regionale nel luglio 2022, è un chiaro segnale di questa disparità, in contrasto con i finanziamenti al Petruzzelli di Bari, che continua a ricevere consistenti fondi pubblici.

Fondi di coesione e accuse di elettoralismo

Pagliaro risponde infine alle affermazioni dell’assessore in merito all’impiego dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC), spiegando che tali risorse non possono essere destinate ad eventi o luminarie natalizie, ma devono finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale. “Le feste di piazza non si pagano con i fondi FSC,” sottolinea Pagliaro, accusando Delli Noci di sfruttare politicamente l’argomento e di “mentire sapendo di mentire” per difendere una gestione regionale iniqua.

Lo scontro su Lecce e le sue risorse

A chiusura della sua nota, Pagliaro accusa l’assessore di cercare di smentirlo per questioni elettorali e di non aver mai difeso gli interessi di Lecce. “Delli Noci non interviene per Lecce, ma appena sente minacciata la posizione politica della sua parte.” Il consigliere conclude auspicando un cambiamento di rotta che porti maggiore equità nella gestione dei fondi e della promozione delle festività in tutte le province pugliesi.