Bari, seminario per avvocati e giuristi sulla prova nel processo e nel procedimento tributario

BARI – I cambiamenti dopo la riforma fiscale del 2024 e gli orientamenti della Corte suprema di Cassazione saranno al centro di un convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari, il prossimo 22 novembre alle 9 nell’aula magna del dipartimento di Giurisprudenza (piazza Cesare Battisti, 1), dal titolo “La prova nel procedimento e nel processo tributario”.L’iniziativa è promossa dalla commissione Diritto Tributario dell’Ordine degli Avvocati di Bari e patrocinata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT), dalla Camera Tributaria Locale e dal dipartimento di Diritto Tributario dell'Università degli Studi “Aldo Moro”. Il tema del convegno verrà esplorato attraverso un dialogo costruttivo tra avvocati specialisti e giudici di vertice della giustizia tributaria, con un focus particolare sugli sviluppi recenti seguiti alla riforma fiscale del 2024 e agli orientamenti della Corte suprema di Cassazione.L’evento sarà introdotto e moderato dall'avv. Antonio Damascelli, coordinatore della commissione di Diritto Tributario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari. Tra i relatori figurano il prof. avv. Gianluca Selicato, docente di Diritto Tributario all’Università degli Studi Aldo Moro, l’avv. Giuseppe Miccolis, docente di Diritto Processuale Civile all’Università del Salento, e la dott.ssa Cecilia Bernardo dell’Ufficio Massimario della Cassazione.Il convegno si concluderà con gli interventi di dott. Michele Ancona, presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, e l'avv. Lucrezia Valentina Caramia, assegnista di ricerca in diritto tributario.L’avv. Salvatore D'Aluiso, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, spiega: "Siamo orgogliosi di ospitare un evento di questa statura, che rafforza il legame tra la nostra comunità legale e le istituzioni accademiche e giudiziarie. È fondamentale per noi promuovere la formazione continua e la discussione su temi di rilevanza critica come il diritto tributario”.L’avv. Antonio Damascelli ha aggiunto: "Questo convegno rappresenta un'opportunità unica per aggiornarsi sulle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia tributaria, un settore in costante evoluzione e di fondamentale importanza per la pratica legale e la giustizia fiscale”. L'evento è accreditato per la formazione continua degli avvocati.