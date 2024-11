Lotto e 10eLotto: pioggia di vincite in Puglia per oltre 150.000 euro. Festeggiano Taranto, San Giovanni Rotondo, Altamura e Crispiano

ROMA - La Puglia è stata sicuramente la Regione più fortunata nelle estrazioni del weekend del Lotto e del 10eLotto avendo fatto registrare diverse vincite importanti.Il 10eLotto ha premiato Taranto con un ‘9’ da 80.000 euro a fronte di una giocata di soli 4 euro nella modalità legata all’estrazione del Lotto. A San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, è stata centrata una vincita da 15.000 euro grazie ad un ‘7’. Sempre nel tarantino vinti 8.000 euro con un ‘8’. Ad Altamura, in provincia di Bari, sono state realizzate due vincite, rispettivamente, di 8.000 euro e 7.500 euro.Al Lotto festeggia ancora Taranto dove, grazie all’Opzione Extra, sono stati vinti 10.000 euro. A Crispiano, in provincia di Taranto, sono state realizzate tre vincite identiche da 8.333 euro con due combinazioni: 5-70-90 e 5-19-90. ac/AGIMEG