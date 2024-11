Cinema: “Visioni e Realtà doc. Gli sguardi le storie” con Iarussi e Calopresti

BARI - Da domani martedì 19 al 26 novembre, per il terzo anno consecutivo, torna “Visioni e Realtà doc. Gli sguardi le storie”, una rassegna di documentari che esplora la realtà, curata da Oscar Iarussi.Organizzata dall'Associazione Presìdi del libro, l'iniziativa continua a promuovere la lettura anche attraverso il cinema. “Oltre il confine” è il titolo di questa terza edizione, ideata da Oscar Iarussi, nel segno della passione verso il racconto della realtà che, in ambito editoriale, ha dato vita tra l’altro al Premio Leogrande.Il programma si sviluppa in 5 proiezioni di documentari e film italiani, al Teatro AncheCinema, seguite da altrettanti incontri tra il regista e un critico cinematografico o esperti delle tematiche trattate.Domani Martedì 19 alle 19:30 si comincia con “Cutro, Calabria, Italia” di Mimmo Calopresti la storia della grande mobilitazione della gente di Calabria a fronte della tragedia in cui nel 2023 morirono 24 persone, 25 minori, ci furono 20 dispersi e 81 sopravvissuti.Dopo la proiezione il regista dialoga con Mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Jonio e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana per l'Italia MeridionaleModera Oscar Iarussi, curatore della rassegna.Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. www.presidi.org