Bitonto, riparte la rassegna 'Di Venerdì' a cura del Centro Ricerche di Storia e Arte

BITONTO - Il Centro Ricerche di Storia e Arte - Bitonto annuncia con entusiasmo la ripresa della rassegna culturale "Di Venerdì", appuntamento tanto atteso dagli amanti della storia, dell'arte e della cultura locale.Il primo incontro si terrà venerdì 22 novembre 2024, alle 18:30, nei locali della Chiesa di San Giorgio, sede del sodalizio, in via Santi Medici 7, Bitonto.Sarà presentato il libro "Statuari, Cartapistari e Bellisanti - Santi di carta tra importazioni e botteghe locali in Puglia dal ‘700 al ‘900" di Francesco Di Palo, un'affascinante esplorazione delle statue e dei santi di carta in Puglia tra il XVIII e il XX secolo.A dialogare con l’autore sarà Marino Pagano, presidente del Centro Ricerche di Storia e Arte.La rassegna "Di Venerdì" promette altri interessanti appuntamenti nei prossimi mesi, con incontri dedicati a libri, storie e cultura. L’ingresso è libero.