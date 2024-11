Castri di Lecce festeggia i 300 anni del Palazzo ducale Vernazza

CASTRI DI LECCE - L'amministrazione comunale di Castri di Lecce, in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato due giorni di celebrazioni per i 300 anni del Palazzo ducale Vernazza, simbolo di storia, arte e cultura del Salento. L'evento sarà un'occasione per riflettere sul valore architettonico e storico del Palazzo con attività culturali, incontri accademici e momenti di convivialità.Apertura delle celebrazioni domani alle 15, con il Palazzo ducale al centro di una giornata di studi promossa in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Lecce: la sua facciata in pietra leccese rappresenta infatti un esempio eccelso di arte locale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Andrea De Pascali e del proprietario Giovanni Pranzo Zaccaria, saranno i docenti universitari Giampiero Mele, Leone Spita e Alessandra Capanna a confrontarsi sulle ipotesi di riutilizzo del Palazzo. Nel corso del dibattito, infatti, verrà presentato il libro “Geometria e progetto – Ipotesi di riuso per il Palazzo Vernazza a Castri”, scritto da Alessandra Capanna e Giampiero Mele ed edito da Sapienza Università Editrice.Domenica alle 8, invece, spazio alla convivialità con l’apertura al pubblico dell’edificio e la colazione di comunità, visite guidate e percorsi espositivi di artisti e artigiani salentini. Il bis alle 12.30 con l’aperitivo di comunità. Appuntamento organizzato in collaborazione anche con Unione dei Comuni “Terre di Acaya e Roca”, E-Campus Università, Accademia di Belle arti di Sanremo.