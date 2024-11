Cerimonia di avvicendamento al Comando dell'11° Reggimento Genio Guastatori a Foggia

FOGGIA – Si è svolta questa mattina presso la Caserma “Sernia” di Foggia la cerimonia di avvicendamento al comando dell’11° Reggimento Genio Guastatori, alla presenza del Generale di Brigata Yuri Grossi, Comandante della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, e delle principali autorità civili e militari locali.Il Colonnello Luigi Cucinotta ha ceduto il comando al parigrado Raffaele Fino, concludendo due anni intensi alla guida di una delle unità più prestigiose e operative dell’Esercito Italiano.Durante il biennio sotto la guida del Colonnello Cucinotta, il reggimento si è distinto per una intensa attività addestrativa e operativa, sia a livello nazionale che internazionale.Sul territorio italiano, l’unità è stata impegnata nell’Operazione Strade Sicure, garantendo il controllo e la sicurezza in aree sensibili. A livello tecnico, il reggimento ha portato a termine numerose operazioni specialistiche di bonifica e rimozione di residuati bellici, con oltre 250 ordigni neutralizzati lungo la fascia adriatica, dalla provincia di Chieti al Salento. Tra gli interventi più significativi spicca il brillamento di una bomba d’aereo di grandi dimensioni nel comune di Foggia.A livello addestrativo, il reggimento ha partecipato all’importante esercitazione “Leone Alato”, caratterizzata da manovre tattiche, anfibie e aeromobili condotte in sinergia con altre Grandi Unità dell’Esercito. L’esercitazione ha permesso di perfezionare le capacità operative, sfruttando tecnologie di ultima generazione per rispondere agli scenari moderni più complessi.Nel suo discorso, il Colonnello Cucinotta ha ringraziato le autorità presenti e ha espresso la propria gratitudine al personale del reggimento:“Grazie a voi non mi sono mai sentito solo. Nei momenti in cui avevo bisogno di supporto per decidere quale fosse la cosa giusta per il Reggimento, ho sempre trovato in voi un sostegno presente e ottimi consiglieri.”L’11° Reggimento Genio Guastatori si conferma una risorsa essenziale per l’Esercito Italiano. Grazie all’elevata preparazione tecnica e professionale del suo personale, l’unità è in grado di fornire supporto al combattimento e rispondere rapidamente a richieste di intervento a favore della collettività, confermandosi un esempio di versatilità ed eccellenza.Il nuovo comandante, Colonnello Raffaele Fino, eredita un reggimento preparato e proiettato verso ulteriori successi operativi, pronto a mantenere alta la tradizione di professionalità che lo caratterizza.