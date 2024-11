Il no alla violenza di genere, tre giorni di eventi a Veglie

Lunedì esposizione di un’opera d’arte a tema in piazza Umberto I





VEGLIE (LE) - Parleremo di violenza di genere e cultura del rispetto e tre differenti momenti, tutti molto importanti in una tre giorni che partirà domani e si concluderà lunedì sera.





23 novembre, parco delle rimembranze e biblioteca: alle 14 al parco incontro con la Polizia di Stato ,la psicoterapeuta Annamaria Casale, e l’on. Veronica Giannone. Alle 17, convegno in biblioteca.





24 novembre, sala conferenze del municipio, rappresentazione teatrale a cura della compagnia Diversamente Stabili.





25 novembre in Piazza Umberto I dalle 18, commemorazione di tutte le vittime di violenza di genere e femminicidio. Sarà svelata un’opera d’arte dal titolo "Azioni" - Opera Spano t.m. su acciaio a specchio cm 181x150 con piedistallo. Esposta al museo di Lecce, sosterà a Veglie per la sola serata del 25 in via eccezionale.





"Avremo con noi la Polizia di Stato, esperti, artisti, tecnici, testimoni e tanta gente perbene, per ribadire insieme quella che è una battaglia trasversale, culturale, plurale, di comunità e non più differibile, la lotta a ogni forma di violenza di genere, da quella psicologica a quella verbale, e fisica" spiega la sindaca Mariarosaria De Bartolomeo.





"Noi tutti abbiamo il dovere di garantire che le leggi vengano applicate e rispettate con fermezza. Ma serve anche un cambiamento culturale. Dobbiamo educare i giovani al rispetto, insegnare che l'amore non è possesso e promuovere una cultura che riconosca la parità come valore universale. Spesso, la violenza si consuma nel silenzio, e chi ne è testimone sceglie di non intervenire. Dobbiamo essere attivisti del quotidiano" aggiunge l’assessore Daniela Patera.