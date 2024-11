Concerto jazz a Palazzo Pesce: un omaggio alle grandi voci femminili del jazz

MOLA DI BARI — Venerdì 8 novembre 2024 alle ore 21:00, lo splendido Palazzo Pesce di Mola di Bari ospiterà l’evento “Il mondo delle grandi jazz vocalist: Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald e Billie Holiday”. A dare vita a questo tributo alla storia del jazz sarà la voce di Luciana Negroponte, accompagnata dal talentuoso Vito Di Modugno al piano e hammond.La serata promette un’immersione nel mondo delle grandi icone del jazz femminile, tra cui Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Carmen McRae e Billie Holiday. Le straordinarie interpretazioni di queste artiste non solo hanno ridefinito il jazz vocale, ma hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica, con uno stile e una sensibilità che continuano a ispirare artisti e appassionati.Luciana Negroponte, nota per la sua capacità di rendere omaggio ai grandi classici del jazz con intensità e autenticità, guiderà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i brani che hanno segnato l’epoca d’oro del jazz. Al suo fianco, Vito Di Modugno, musicista di grande esperienza e abilità, che accompagnerà le sue performance al pianoforte e all’hammond, dando profondità e calore ai brani scelti.Il programma della serata proporrà alcuni dei brani più celebri di queste leggendarie cantanti, come i classici di Ella Fitzgerald, la cui voce ha incantato intere generazioni, le interpretazioni emotive e struggenti di Billie Holiday, e la forza vocale di Sarah Vaughan, che ha portato il jazz vocale a nuovi livelli artistici. Grazie alla loro interpretazione e alla loro personalità unica, queste vocalist hanno creato un linguaggio musicale in grado di toccare l’anima, definendo la storia del jazz e della musica contemporanea.L'evento rappresenta un'opportunità unica per riscoprire il patrimonio musicale che queste grandi artiste ci hanno lasciato e per ascoltare le interpretazioni di Negroponte e Di Modugno, che sapranno rendere omaggio con sensibilità e rispetto a queste voci intramontabili del jazz.Una serata imperdibile per gli amanti del jazz e per tutti coloro che desiderano immergersi in un’atmosfera musicale d’altri tempi, respirando la magia del jazz vocale in un contesto unico come quello di Palazzo Pesce.