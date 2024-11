Conclusa con successo la XXV edizione del Festival del Cinema Europeo a Lecce

LECCE - Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la 25ª edizione del Festival del Cinema Europeo, diretto da Alberto La Monica, che ha trasformato Lecce in un vivace palcoscenico dedicato al meglio del cinema continentale.

Tra gli ospiti di prestigio, personalità di spicco come Ken Loach, Giovanna Mezzogiorno, Luca e Silvia Verdone, Brando De Sica, Luciana Castellina, e registi internazionali tra cui Edgar San Juan e Yasemin Samdereli. Le numerose anteprime, insieme a eventi speciali e incontri, hanno celebrato la ricchezza culturale e creativa del cinema europeo.

Un omaggio speciale è stato dedicato a Tyrone Power, con la proiezione del classico La fiera delle illusioni (Nightmare Alley, 1947). Alla presentazione hanno partecipato i figli dell’attore, Romina e Tyrone Jr., e i nipoti Yari e Cristel Carrisi, in un emozionante incontro moderato da Maurizio Di Rienzo.

I vincitori del Festival

Nella sezione competitiva “Ulivo d’Oro”, il premio al miglior film è andato a Three Days of Fish di Peter Hoogendoorn (Paesi Bassi, Belgio), un ritratto intimo delle incomprensioni e dell’affetto familiare. Il film ha conquistato anche il Premio FIPRESCI per la sua toccante esplorazione della vulnerabilità umana, girata in un suggestivo bianco e nero.

Altri riconoscimenti principali:

Premio Speciale della Giuria : Breathing Underwater di Eric Lamhène (Lussemburgo, Belgio), per la forza femminile e la resilienza nella lotta contro la violenza domestica.

: Breathing Underwater di (Lussemburgo, Belgio), per la forza femminile e la resilienza nella lotta contro la violenza domestica. Migliore Fotografia : Wishbone di Penny Panayotopoulou (Grecia), per l’uso magistrale della luce naturale e l’intensità visiva.

: Wishbone di (Grecia), per l’uso magistrale della luce naturale e l’intensità visiva. Migliore Sceneggiatura : Drowning Dry di Laurynas Bareiša (Lituania, Lettonia), per la narrazione audace e la costruzione emotiva.

: Drowning Dry di (Lituania, Lettonia), per la narrazione audace e la costruzione emotiva. Premio del Pubblico : Jim’s Story di Arnaud e Jean-Marie Larrieu .

: Jim’s Story di . Premio SNGCI Miglior Attore/Attrice Europeo: Paulius Markevičius per Drowning Dry, grazie alla sua performance intensa e profonda.

Un Festival tra innovazione e tradizione

Oltre ai 100 titoli in programma, il Festival ha offerto il ricco cartellone del Festival OFF, che ha animato Lecce con concerti, presentazioni di libri e album. Tra gli eventi più attesi:

L’anteprima del film GiroDiBanda di Daniele Cini , con il concerto live del Maestro Cesare Dell’Anna .

, con il concerto live del Maestro . La sonorizzazione dal vivo di film muti degli anni ’20 con musiche originali del progetto Ninotchka .

. La presentazione di OOPARTS, l’album del batterista Egidio Rondinone, e i libri di Luciana Castellina.

Premi per giovani talenti

La sezione Puglia Show ha premiato il cortometraggio Note to Self di Maria Gorgoglione, lodandone l’atmosfera claustrofobica e la raffinata messinscena. Menzione speciale a I, Lina di Luana Fanelli.

Il Premio Mario Verdone è stato assegnato a Gloria! di Margherita Vicario, per il suo esordio audace e musicale, mentre un riconoscimento speciale è andato a Brando De Sica per Mimì – Il principe delle tenebre.

Un ponte tra cultura e cinema

Realizzato con il supporto della Regione Puglia e di partner istituzionali e privati, il Festival si conferma un appuntamento fondamentale per la promozione del cinema europeo. Come sottolineato dal direttore Alberto La Monica:

«Il cinema europeo ha ancora molte storie da raccontare, molti volti da presentare e molti orizzonti da esplorare».

Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.festivaldelcinemaeuropeo.com.