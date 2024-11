Grottaglie, firmato il decreto di nomina della nuova Giunta Comunale di Grottaglie

GROTTAGLIE (TA) - "Oggi ho firmato il decreto che ufficializza la nuova Giunta Comunale di Grottaglie, un passo significativo per avviare una rinnovata fase progettuale e amministrativa nella nostra città. Questa nuova squadra, frutto di un percorso di confronto e riflessione con i gruppi consiliari di maggioranza, rappresenta un equilibrio tra esperienza consolidata e nuove competenze, necessarie per portare avanti il programma elettorale e affrontare con determinazione le sfide che ci attendono. La composizione della Giunta riflette la volontà di coniugare continuità e innovazione. Ai quattro assessori riconfermati, Vincenzo Quaranta, Maurizio Stefani, Giovanni Blasi e Maria Anastasia, si uniscono tre nuovi ingressi: Raffaella Capriglia, giornalista e scrittrice, Giulio De Carolis, consigliere comunale, e Ida De Carolis, già segretaria del Sindaco e degli organi esecutivi. Ciascuno di loro porta con sé un bagaglio di competenze e idee che saranno determinanti per tradurre in azioni concrete gli obiettivi che ci siamo prefissati" ha dichiarato, in una nota stampa, il sindaco di Grottaglie, Ciro D'Alò. - "Oggi ho firmato il decreto che ufficializza la nuova Giunta Comunale di Grottaglie, un passo significativo per avviare una rinnovata fase progettuale e amministrativa nella nostra città. Questa nuova squadra, frutto di un percorso di confronto e riflessione con i gruppi consiliari di maggioranza, rappresenta un equilibrio tra esperienza consolidata e nuove competenze, necessarie per portare avanti il programma elettorale e affrontare con determinazione le sfide che ci attendono. La composizione della Giunta riflette la volontà di coniugare continuità e innovazione. Ai quattro assessori riconfermati, Vincenzo Quaranta, Maurizio Stefani, Giovanni Blasi e Maria Anastasia, si uniscono tre nuovi ingressi: Raffaella Capriglia, giornalista e scrittrice, Giulio De Carolis, consigliere comunale, e Ida De Carolis, già segretaria del Sindaco e degli organi esecutivi. Ciascuno di loro porta con sé un bagaglio di competenze e idee che saranno determinanti per tradurre in azioni concrete gli obiettivi che ci siamo prefissati" ha dichiarato, in una nota stampa, il sindaco di Grottaglie, Ciro D'Alò.





"Desidero ringraziare gli assessori uscenti, Antonio Vinci e Marianna Annicchiarico, per l’impegno e la dedizione dimostrati negli anni passati. Il loro contributo è stato prezioso e ha posto basi solide su cui costruire i prossimi passi. Il rilancio del nostro percorso amministrativo si fonda su un obiettivo condiviso: mettere sempre al centro l’interesse di Grottaglie e il benessere dei suoi cittadini. È con questo spirito che affronteremo le sfide future, concentrandoci sulle esigenze della comunità e portando avanti con serietà gli impegni presi. Personalmente, manterrò le deleghe relative al contenzioso e alla manutenzione degli immobili comunali, ambiti strategici per garantire una gestione efficiente e trasparente della cosa pubblica" ha dichiarato ancora il sindaco Ciro D'Alò.





Di seguito, la composizione della nuova Giunta e le relative deleghe:

- Vincenzo Quaranta (Vicesindaco): Politiche del Personale, Polizia Municipale e Protezione Civile, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Sport e Spettacolo, Innovazione, Canile e Protezione Animali, Servizi Cimiteriali, Trasporto Locale.

- Giovanni Blasi: Lavori e Infrastrutture Pubbliche, Patrimonio e Zone Economiche Speciali, Decoro Urbano, Urbanistica e Assetto del Territorio, Rigenerazione Urbana e Mobilità Sostenibile.

- Ida De Carolis: Servizi Sociali e alla Persona, Pari Opportunità, Ambito Sociale e Ufficio di Piano.

- Maurizio Stefani: Servizi Generali e Organi Istituzionali, Politiche per l’Ecologia e Ambiente, Efficientamento Energetico.

- Raffaella Capriglia: Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo, Marketing Territoriale, Promozione e Valorizzazione della Ceramica di Grottaglie, Politiche Giovanili.

- Maria Anastasia: Servizi Finanziari e Politiche delle Entrate, Sviluppo Economico e Valorizzazione del Patrimonio, Servizi Demografici.

- Giulio De Carolis: Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Centro Servizi per l’Agricoltura, Verde Pubblico, Promozione delle Tradizioni, Promozione e Valorizzazione dell’Uva da Tavola.





"Lavoreremo con responsabilità e determinazione per costruire una Grottaglie sempre più inclusiva, sostenibile e attrattiva. Ringrazio la mia squadra per aver accolto con entusiasmo questa sfida, certi che uniti, potremo raggiungere risultati importanti per la nostra città" conclude il sindaco Ciro D'Alò.