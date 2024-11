Corso internazionale di giudice di gara per pizze: innovazione e professionalità con peperoncino rosso

MICHELE MININNI - Si è conclusa con successo la seconda edizione del corso per Giudice di Gara Internazionale di Pizze, organizzato dalla Guida Stellata Peperoncino Rosso. Questo evento unico, tenutosi in Puglia, mira a formare professionisti qualificati per giudicare le competizioni di pizza a livello mondiale, valorizzando la cultura e la qualità della pizza artigianale.

Tra i partecipanti, spicca il nome del Maestro Pizzaiolo Leonardo Sarcina, noto per la sua pizzeria "La Dolce Vita" a Trinitapoli (BT). La sua adesione, insieme a quella di altri esperti del settore, rappresenta un impegno verso l'eccellenza e testimonia l’importanza della professionalità nella valutazione di una delle eccellenze culinarie italiane.

Un corso pionieristico con esperti del settore

La formazione, guidata dal Presidente della Guida Stellata Domenico di Noia, ha coinvolto esperti come Antonio Capone e Massimiliano Feola. I partecipanti, alcuni dei quali non ancora qualificati come Ispettori della Guida, hanno affrontato un percorso formativo completo, basato su criteri di valutazione obiettivi e rigorosi, pensati per rendere le competizioni più trasparenti ed eque.

L'obiettivo: nuovi standard per le Gare di Pizza

“Con questo corso vogliamo dare una nuova prospettiva ai pizzaioli demotivati dalle attuali competizioni,” ha affermato di Noia. “L’obiettivo è stabilire standard più rigorosi sia nei criteri di valutazione che nei comportamenti dei giudici, assicurando che ogni gara di pizza si svolga in un clima di trasparenza e imparzialità.”

Il corso di Giudice di Gara Internazionale di Pizze di Peperoncino Rosso rappresenta un'importante iniziativa per innalzare la professionalità e la passione nel mondo della pizza, contribuendo a rendere ogni competizione un vero tributo all'arte e alla cultura della pizza italiana.