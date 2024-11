Mango approda in provincia di Bari con rino petino

MOLFETTA - La partnership fra rino petino – realtà commerciale pugliese che opera dal 1977 nei mercati wholesale e retail – e Mango – brand di abbigliamento e accessori fondato a Barcellona – apre il 9 novembre le porte del suo terzo punto vendita, dopo Foggia e Taranto nel 2023, presso il Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, portando per la prima volta l’insegna spagnola nel territorio barese.La collaborazione nasce dalla piena condivisione dei valori e degli obiettivi delle due realtà coinvolte, entrambe fortemente concentrate sulla valorizzazione della customer experience e della dimensione emozionale dell’acquisto in store. “Nel contesto odierno, in cui il cliente sta tornando in maniera importante ad acquistare nel negozio fisico – spiega Francesco Petino, master coordinator di rino petino – possiamo dire di aver trovato in Mango un brand fresco, più che allineato ai trend del mercato e con un layout di punto vendita innovativo e coinvolgente”.Il concept store in questione, che ritroviamo anche nel nuovo punto vendita a Molfetta, è il New Med, che si ispira alla casa mediterranea riproponendone toni caldi e colori neutri e si focalizza sull’integrazione architettonica abbinando materiali naturali e sostenibili. Gli spazi sono ampi e il visual chiaro ed intuitivo, per andare incontro alle esigenze di un cliente che sempre più vuole muoversi liberamente all’interno dell’area vendita e rivolgersi ai sales assistant solo per richiedere informazioni aggiuntive su prodotti che probabilmente già conosce bene.Con il nuovo store, rino petino e Mango continuano a consolidare un più ampio progetto di sviluppo territoriale che prevede già nuove location fino al 2028.