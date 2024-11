Alberobello si illumina per il Natale: al via il Presepe di Luce e il Presepe Vivente

– La magia del Natale torna ad avvolgere la Città dei Trulli con un programma ricco di eventi dedicati a celebrare spiritualità, tradizione e cultura. A partire dal, con l’inaugurazione alle ore 17, prenderà vita la, seguita dalla, in programma dal 26 al 29 dicembre.

Organizzati dall’Associazione di Promozione Sociale Da Betlemme a Gerusalemme, questi due eventi simbolo del Natale nella Valle d’Itria, con il supporto del Comune di Alberobello, richiamano ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Un invito alla meraviglia: il Presepe di Luce

Dal 1° dicembre al 6 gennaio 2025, il rione Aia Piccola si trasformerà in un percorso luminoso unico nel suo genere. Ogni sera, dal tramonto all’alba, i vicoli caratteristici di Alberobello si illumineranno con suggestive installazioni artistiche che culminano in una rappresentazione della Natività a Via Verdi.

Tema 2024: Pietre vive di inciampo

Il tema di questa edizione, Pietre vive di inciampo, invita i visitatori a riflettere sui valori autentici del Natale, simboleggiando il cambiamento e la possibilità di nuove prospettive. "La Natività stessa – ha spiegato Fenisia Gramolini, presidente dell’Associazione – è una grande pietra d’inciampo, un evento che ha trasformato la storia dell’umanità. Questo percorso vuole offrire un’esperienza non solo visiva, ma anche interiore".

L’ingresso al Presepe di Luce è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.

La tradizione si rinnova: il Presepe Vivente

Dal 26 al 29 dicembre, con un’eventuale giornata di recupero il 30 dicembre, il rione Aia Piccola ospiterà la 54ª edizione del Presepe Vivente, una delle rappresentazioni natalizie più longeve e apprezzate in Italia. Con oltre 200 figuranti, il pubblico sarà trasportato nell’antica Betlemme attraverso scene di vita quotidiana e momenti di intensa spiritualità.

Informazioni pratiche:

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.dabetlemmeagerusalemme.it o l’app Bookizon (disponibile da dicembre).

con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.dabetlemmeagerusalemme.it o l’app Bookizon (disponibile da dicembre). Primo ingresso : ore 16 circa.

: ore 16 circa. Durata del percorso : circa 1 ora.

: circa 1 ora. Consigli: abbigliamento caldo e scarpe comode per un’esperienza ottimale.

Il supporto della comunità e dell’amministrazione comunale

Il Sindaco Francesco De Carlo ha evidenziato l’importanza di questi eventi per Alberobello: "Il Presepe di Luce e il Presepe Vivente sono un patrimonio della nostra città, un simbolo dei valori che rappresentiamo. Ringrazio l’Associazione Da Betlemme a Gerusalemme per il loro impegno e invito tutti a vivere questa esperienza unica".

L’Assessora alla Cultura Valeria Sabatelli ha sottolineato il legame tra il tema di quest’anno e la candidatura di Alberobello a Capitale Italiana della Cultura 2027: "Il tema delle Pietre vive di inciampo riflette la nostra identità e si intreccia con il progetto Pietramadre. Alberobello non è solo un luogo, ma un viaggio nella bellezza e nella riflessione".

Un Natale da vivere ad Alberobello

La magia del Natale nella Città dei Trulli non si limita a questi due grandi eventi: il calendario We Are in Trulli Christmas propone numerose iniziative che arricchiranno le festività con musica, arte e momenti di aggregazione. Tuttavia, il Presepe di Luce e il Presepe Vivente rimangono il cuore pulsante di una stagione natalizia capace di incantare grandi e piccoli.

Info utili:

Sito web: www.dabetlemmeagerusalemme.it

Email: info@dabetlemmeagerusalemme.it

Tel.: 331.3451991 / 379.2281299

Social: @dabetlemmeagerusalemme su Facebook e Instagram.

Alberobello vi aspetta per vivere un Natale straordinario, dove ogni luce e ogni pietra raccontano una storia di speranza, fede e comunità.