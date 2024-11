Decima edizione di "BNL per Telethon all'Opera": la prova generale della "Tosca" al Teatro Petruzzelli

BARI – Quest’anno si celebra la decima edizione dell’evento benefico “BNL per Telethon all’Opera”, che si terrà il 19 dicembre 2024, alle ore 20:00, presso il prestigioso Teatro Petruzzelli di Bari. In questa edizione speciale, il pubblico avrà l’opportunità di assistere alla Prova Generale della “Tosca” di Giacomo Puccini, uno degli spettacoli più attesi della stagione operistica.

Come per le edizioni precedenti, l'iniziativa avrà uno scopo benefico: contribuire alla raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon, che da anni finanzia la ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. Per partecipare all'evento, i donatori dovranno effettuare un versamento a favore della Fondazione Telethon, corrispondente al costo del posto scelto per lo spettacolo. In cambio, riceveranno una ricevuta di donazione che potrà essere utilizzata per ottenere i biglietti presso le agenzie BNL.

Le donazioni raccolte saranno integralmente destinate a Telethon, che da sempre si impegna a sostenere progetti di ricerca scientifica innovativi, fondamentali per migliorare la vita di milioni di persone affette da malattie genetiche.

Come partecipare

Versamento della donazione: È possibile effettuare un versamento direttamente a Telethon, seguendo le indicazioni riportate nel file allegato (per i clienti BNL e non clienti BNL). Per i clienti BNL : si può effettuare il bonifico utilizzando il file ‘bonifico persone fisiche’.

: si può effettuare il bonifico utilizzando il file ‘bonifico persone fisiche’. Per i non clienti BNL: l’IBAN della Fondazione Telethon è IT82J0100503215000000009500. Richiesta dei biglietti: Dopo aver effettuato il versamento, sarà possibile ritirare i biglietti presso le agenzie BNL, utilizzando la ricevuta della donazione. Vantaggi fiscali: La donazione a Telethon consente di usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla legge.

Dettagli dell'evento

Data : Giovedì 19 dicembre 2024

: Giovedì 19 dicembre 2024 Orario : Inizio dello spettacolo alle 20:00, con apertura del Teatro dalle ore 19:00 per il controllo dei biglietti e l’assegnazione dei posti.

: Inizio dello spettacolo alle 20:00, con apertura del Teatro dalle ore 19:00 per il controllo dei biglietti e l’assegnazione dei posti. Location : Teatro Petruzzelli, Bari

: Teatro Petruzzelli, Bari Spettacolo: Prova Generale della “Tosca” di Giacomo Puccini

L’evento rappresenta una serata esclusiva non solo per gli amanti dell’opera, ma anche per chi desidera dare un importante contributo alla ricerca scientifica, sostenendo Telethon e le sue fondamentali attività di ricerca sulle malattie genetiche rare.

Gigi Leonetti, organizzatore dell'evento, esprime il suo apprezzamento per il sostegno che i partecipanti daranno a questa causa e resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Con il vostro aiuto, possiamo contribuire a rendere questa decima edizione un grande successo, unendo l'amore per la cultura con il sostegno alla ricerca scientifica.