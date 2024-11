Lecce, mercoledì 20 novembre la Masterclass 'Passione Cioccolato' firmata Gambero Rosso per veri golosi con Maglio e Delia Pasticceria Contemporanea presso Convitto Palmieri

LECCE - Conoscere il cacao, amare il cioccolato e imparare tutti i segreti per esaltarlo. Prezioso, puro, dal gusto avvolgente, sublime. Il cioccolato è così ed è impossibile non amarlo. Per questo la Gambero Rosso Academy Lecce propone il primo di una serie di incontri dedicati agli amanti del cioccolato, con la Pastry Chef Delia Salvo e Vincenzo e Matteo Maglio, dell'omonima azienda leader del settore. Primo appuntamento con la dolcezza mercoledì 20 novembre 2024, a partire dalle ore 18.30, nella sede di Città del Gusto presso l’ex Convitto Palmieri, con la masterclass "Cioccolato Maglio: dire, fare ... assaggiare". - Conoscere il cacao, amare il cioccolato e imparare tutti i segreti per esaltarlo. Prezioso, puro, dal gusto avvolgente, sublime. Il cioccolato è così ed è impossibile non amarlo. Per questo la Gambero Rosso Academy Lecce propone il primo di una serie di incontri dedicati agli amanti del cioccolato, con la Pastry Chef Delia Salvo e Vincenzo e Matteo Maglio, dell'omonima azienda leader del settore. Primo appuntamento con la dolcezza mercoledì 20 novembre 2024, a partire dalle ore 18.30, nella sede di Città del Gusto presso l’ex Convitto Palmieri, con la masterclass "Cioccolato Maglio: dire, fare ... assaggiare".





In un’ora e mezza chi ama il gusto del puro cioccolato e i profumi della pasticceria, potrà approfondire le proprie conoscenze e acquisire familiarità con la lavorazione di questo meraviglioso prodotto, indiscusso protagonista di tanta arte dolciaria, riconoscerne le tipologie e i differenti utilizzi.





Protagonisti della serata saranno la storica azienda salentina Maglio Arte Dolciaria e Delia Pasticceria Contemporanea, che ha saputo catalizzare l'attenzione della città sin dalla sua apertura, per l'originalità e la qualità delle sue dolci proposte.





A parlare di Maglio e della sua produzione, saranno Vincenzo e Matteo, rappresentanti della sesta generazione della famiglia: la masterclass firmata Gambero Rosso sarà un'opportunità per fare cultura del cioccolato, alimento prezioso, versatile e ricco di proprietà. In un clima informale e rilassante, i partecipanti potranno scoprire come realizzare una ganache perfetta, sotto la guida di Delia Salvo.





Ci si potrà confrontare con la Pastry Chef, ampliare la propria cultura del cioccolato e chiudere la serata in bellezza con una golosa degustazione di una selezione di specialità Maglio. In un periodo che preannuncia il momento più dolce dell’anno, quando già inizia a diffondersi il profumo del cioccolato e dei primi dolci natalizi un’occasione per farsi trovare pronti e stupire parenti e amici con delle calorose prelibatezze al cioccolato.





Limitati i posti disponibili, euro 25,00 euro. Per info: 3471004054 – acquisto online allo store www.gamberorosso.it





Cioccolato Maglio: nel cuore la tradizione, amore per l'innovazione e passione per la ricerca





Maglio è un’azienda che vanta una storia di quasi centocinquant’anni; fondata a Maglie (LE) nel 1875, è sempre stata orgogliosamente di proprietà della famiglia Maglio. Oggi alla guida c’è Maurizio, affiancato dai suoi figli Vincenzo, Matteo e Benedetta, che rappresentano la sesta generazione.

Maglio è una delle poche realtà del settore dolciario al Sud, e unica in Puglia, che produce cioccolato from bean to bar: la selezione di piantagioni e di fave di cacao di varietà pregiate, il controllo della filiera, la lavorazione delle fave direttamente nello stabilimento di Maglie garantisce standard di qualità elevati. La creatività, l'esperienza e la sapienza artigianale fanno il resto, conferendo unicità a ogni proposta. Pur investendo sempre in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi, il brand rimane fedele alla sua storia e alle ricette che hanno contribuito alla sua fortuna: la frutta ricoperta, proveniente rigorosamente da regioni del Sud Italia, resta un must aziendale ed è espressione di un'identità spiccatamente mediterranea apprezzata dal mercato.





Delia Pasticceria. Quando Contemporaneo fa rima con Straordinario





Per lei il cioccolato non ha segreti, come il meraviglioso e appassionante mondo della pasticceria.

Delia Salvo, classe 1987, pugliese di origine, è l’anima e il cuore pulsante di Delia Pasticceria Contemporanea. Un nome, un luogo, una passione per tutto ciò che è dolce, ma non solo. Raffinate ed eleganti le sue preparazioni, piccoli capolavori da assaporare nel luogo che per lei è casa, la sua pasticceria in via Imbriani, a Lecce. Globe-trotter, instancabile ricercatrice della perfezione, amante della bellezza e grande appassionata di pasticceria francese, di cui oggi conosce ogni segreto e tecnica. Laurea in lingue e letterature straniere, qualche anno a Madrid, a Milano nella moda e poi nella storica pasticceria Cucchi. A Lecce l’apertura nel 2023 della pasticceria che porta il suo nome.