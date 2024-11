Festival del Cinema Europeo: quarta giornata con restauri, anteprime e incontri speciali

LECCE - La quarta giornata della XXV edizione del Festival del Cinema Europeo inizia con un evento imperdibile: il restauro del celebre film Ecce Bombo (1978) di Nanni Moretti, in anteprima regionale e a ingresso gratuito. La proiezione sarà accompagnata dalla presenza in sala dell’attore Fabio Traversa, alle ore 18.00 in Sala 2. Il restauro, realizzato nel 2024 dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, ha utilizzato i negativi originali di scena e colonna sonora messi a disposizione dalla Sacher Film, sotto la supervisione di Nanni Moretti.

In corsa per il Premio Ulivo d’Oro Premio Cristina Soldano, alle 18.00 in Sala 3, ci sarà My Wonderful Stranger di Johanna Pyykkö (Norvegia, Francia, Svezia, 2024), un dramma che esplora i legami ambigui e la solitudine attraverso la storia di Ebba, una diciottenne che trova e inganna un uomo con amnesia. Alle 21.00, sempre in Sala 3, Three Days of Fish di Peter Hoogendoorn (Paesi Bassi, Belgio, 2024) offre una cronaca arguta e complessa del rapporto tra padre e figlio, con un incontro con il regista al termine della proiezione.

La giornata rende anche omaggio al regista britannico Ken Loach, con Terra e Libertà (1995) in Sala 4 alle ore 18.00 e Bread and Roses (2000) in Sala 2 alle 21.00. In Sala 1 alle 18.30, proiezione del film Del perduto amore di Michele Placido, parte della retrospettiva dedicata a Giovanna Mezzogiorno.

La rassegna Cinema e Realtà alle 18.30 in Sala 5 propone L’Ulivo e il Baobab di Serena Porta, con la voce narrante di Russell Crowe, che esplora il legame tra Africa e Europa attraverso il simbolismo degli alberi. L’opera denuncia le minacce ambientali globali, con la regista e il produttore Corrado Azzollini presenti per un confronto con il pubblico.

Tra le proiezioni più attese anche il Premio Mario Verdone, con Una sterminata domenica di Alain Parroni (2023), in Sala 5 alle ore 21.00, e il Premio Lux del Pubblico, che propone Julie Keeps Quiet di Leonardo van Dijl (2024) alle 20.30 in Sala 1.

In Sala 4, dalle 20.30, prosegue Festival in Corto, una maratona di cortometraggi che include le opere La ricomparsa delle lucciole di Cristiano Giamporcaro, Falling a Park di Francesca Curaba, Vite minuscole di Renata La Serra, Margherita di Domenico Davide Angiuli, Il cielo è perso di Fabrizio Pusco e Lea e il fenicottero di Antonio De Palo.

Festival Off: The Sound of Silents alle Officine Culturali Ergot

Alle 22.00, presso le Officine Culturali Ergot, il Festival Off presenta The Sound of Silents, una serata dedicata alla sonorizzazione dal vivo di film muti degli anni ’20 in onore del centenario del Surrealismo. Il progetto musicale “Ninotchka” di Mimmo Pesare, arricchito dalla talentuosa Clara Blavet ai flauti ed effetti, offre una jam musicale che accompagna le proiezioni, creando un’esperienza immersiva.

Tutti gli eventi del Festival Off sono a ingresso gratuito, offrendo al pubblico un'occasione di riscoprire il cinema con nuove prospettive.