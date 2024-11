Luigi Del Vecchio al Circolo dell'Unione di Lucera per presentare 'Ostuni. Un'insospettabile presenza': cultura e solidarietà per sostenere la lotta all'usura

L'evento al Circolo dell'Unione di Lucera unisce letteratura e impegno sociale: parte del ricavato della vendita del thriller di Luigi Del Vecchio sarà donata dal Rotary Club di Lucera all’associazione antiusura "Buon Samaritano" di Foggia.





LUCERA (FG) - Il 14 novembre 2024, alle ore 19.30, presso il prestigioso Circolo dell'Unione di Lucera, storica istituzione culturale risalente alla metà dell'Ottocento, lo scrittore ostunese Luigi Del Vecchio, Generale della Guardia di Finanza in Congedo, presenterà il suo thriller intitolato "Ostuni. Un'insospettabile presenza" in un evento, dedicato al sociale, con parte del ricavato della vendita del libro che sarà donata dal Rotary Club di Lucera all’associazione antiusura di Foggia "Buon Samaritano".





Come relatore ci sarà il Procuratore Aggiunto di Foggia Dott. Silvio Marco Guarriello, Procuratore Aggiunto a Foggia e coordinatore della sezione criminalità economica, la sezione violenza di genere e famiglia (Codice Rosso), il gruppo di lavoro sul caporalato, quello sull'esecuzione penale, gli affari civili e l’ufficio stampa della procura. Modererà l’evento il Presidente del Circolo Unione, Silvio Di Pasqua. Interverrà il Presidente Rotary Club di Lucera, Giovanni Pepe.





Dopo aver reso il suo volume inclusivo, con la realizzazione dell’audiolibro destinato ai ciechi e ipovedenti, l'autore contribuisce, questa volta, alla tutela dall’usura, una tematica di forte impatto sociale. Nel corso della presentazione, infatti, come detto, parte del ricavato dei libri venduti sarà devoluto all'associazione antiusura "Il Buon Samaritano", attiva da oltre trent'anni nella provincia di Foggia. L'organizzazione è impegnata nel supporto e nella protezione di persone colpite dall'usura, un fenomeno criminale tra i più devastanti e insidiosi.





L'evento rappresenta un'importante occasione per coniugare cultura, solidarietà e impegno civile, offrendo un contributo concreto a chi lotta quotidianamente contro la criminalità organizzata e le sue terribili conseguenze.





L’autore del libro, Luigi Del Vecchio, si dice «entusiasta di poter presentare ancora una volta il libro "Ostuni. Un'insospettabile presenza" al di fuori della città di Ostuni, questa volta nella splendida Lucera». Prosegue Del Vecchio «Dopo l'ultima presentazione a Savona, in Liguria, mi emoziona sapere che la mia opera continua a viaggiare e a suscitare interesse in diverse parti d'Italia».





Al centro la solidarietà, in questa tappa che, sottolinea l’autore «per me ha un valore ancora più speciale», perché «dopo il progetto dell'audiolibro destinato ai ciechi e agli ipovedenti, mi trovo ora a dare un nuovo contributo sociale attraverso il mio lavoro», in quanto «durante l'evento di presentazione, i proventi delle vendite dei libri saranno interamente devoluti all'associazione antiusura "Il Buon Samaritano" di Foggia, attiva da oltre trent'anni nell'assistenza alle vittime di usura». Fa presente Del Vecchio come questa sia «un'iniziativa che mi sta profondamente a cuore e che conferisce un ulteriore significato al mio percorso letterario: non solo raccontare una storia, ma offrire un aiuto concreto a chi combatte ogni giorno contro una delle piaghe più terribili del crimine organizzato».





Il libro





"Ostuni. Un’insospettabile presenza", scritto dal Generale in congedo Luigi Del Vecchio e pubblicato da Viola Editrice, è un thriller noir ambientato nella festosa Ostuni del Natale 2017, improvvisamente scossa dall'omicidio di un usuraio trovato con un riccio di mare conficcato in gola. La vicenda si dipana in cinque giorni, con una serie di delitti che mettono a dura prova il protagonista, il Commissario Vito Berlingieri, un poliziotto scaltro e non convenzionale.

Oltre alla versione cartacea, il libro è disponibile come audiolibro, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per garantire l’accesso alla cultura alle persone ipovedenti della Provincia di Brindisi.





L'autore





Luigi Del Vecchio, Generale della Guardia di Finanza in Congedo, è nato a Napoli. Del Vecchio ha alle spalle una brillante carriera operativa nella Guardia di Finanza, ricoprendo incarichi di rilievo in regioni complesse e cruciali come Puglia, Calabria e Campania. La sua esperienza sul campo, ha contribuito a formare il suo spirito analitico e investigativo. Queste competenze, unite a una profonda capacità di osservazione e introspezione, hanno trovato un nuovo sbocco nella scrittura. Il suo approdo al mondo letterario segna una svolta significativa, in cui le conoscenze accumulate si traducono in narrativa, dando vita a "Ostuni. Un’insospettabile presenza", un’opera che mescola mistero, suspense e profondità psicologica.