'Porta d’Oriente – ResExtensa': la serata di danza contemporanea al Teatro Abeliano di Bari

BARI - Il 12 novembre, al Teatro Abeliano di Bari, si terrà una serata dedicata alla danza contemporanea organizzata dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Porta d’Oriente – ResExtensa, sotto la direzione artistica di Elisa Barucchieri. L'evento, che inizierà alle ore 21.00, vedrà la partecipazione di alcune delle compagnie più innovative del panorama italiano, sia emergenti sia storiche, che presenteranno quattro coreografie d'autore per esplorare temi profondi e universali attraverso il linguaggio del corpo.

Ad aprire la serata sarà la Compagnia degli Istanti, con la prima regionale di Solo In, coreografia di Roberto Lori. In questo pezzo intimo e introspettivo, Lori utilizza il gesto come riflesso di uno stato d’animo in continua evoluzione, spinto dalle contraddizioni e dall’amore che attraversano la quotidianità. Il corpo, in movimento, tenta di superare i propri limiti, arrivando a dissolverli.

Seguirà Full Bodies/Empty Spaces, performance della compagnia Create Danza, diretta da Filippo Stabile e interpretata da Greta Martucci. Questa coreografia affronta la condizione dell’uomo contemporaneo, sovraccaricato da informazioni e ansie che gli impediscono di vivere serenamente. I corpi pieni di tensioni si muovono attraverso spazi vuoti, rappresentando la disconnessione interiore e il senso di smarrimento.

La terza esibizione sarà Petrushka della compagnia Cornelia, con coreografie di Nicolas Grimaldi Capitello e l’interpretazione di Eleonora Greco. Ispirato alla famosa opera di Stravinsky, Capitello propone una lettura contemporanea della figura di Petrushka, in cui la protagonista rappresenta la donna moderna, segnata e deformata dai colpi della società. Petrushka fa parte del progetto HYBRIDUS, un trittico ispirato al fenomeno dei Ballets Russes del Novecento, che esplora l’ibrido e la trasformazione del corpo come metafora dell’adattamento e della resilienza.

Chiuderà la serata Scritto sul mio corpo, ideato e coreografato da Raphael Bianco per la compagnia EgriBiancoDanza. In scena Valentina Cane, Vincenzo Criniti, Noeline Krauth, Cristian Magurano e Oksana Romaniuk, che daranno vita a una danza corale sulla condizione umana. Bianco descrive la performance come una "liturgia profana" che esplora la fragilità umana in un contesto apocalittico. Le ferite e le speranze dei danzatori si riflettono in una coreografia che cerca orizzonti misteriosi, animata da un inestinguibile desiderio di vita.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero +39 346 346 9282 o scrivere all’indirizzo e-mail prenotazioni@resextensa.it.