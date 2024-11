Il Liceo Scientifico 'Arcangelo Scacchi' di Bari trionfa al NYCIFIF 2024 con 'Cercatori dell’Incanto'

BARI - Il Liceo Scientifico “Arcangelo Scacchi” di Bari ha conquistato il primo premio al New York City International Films Infest Festival 2024 (NYCIFIF) con il pilot della serie urban-fantasy Cercatori dell’Incanto (in inglese Wonderseekers), un progetto scritto e diretto dal regista Michele Lanubile. L’ambizioso episodio pilota si è aggiudicato il premio per la categoria "Best TV & Series", portando l’istituto pugliese sul palcoscenico internazionale.«Tutto è iniziato dal desiderio di guidare i ragazzi a comprendere il linguaggio delle immagini come veicolo di emozioni, oltre l’uso spesso superficiale dei social media» ha spiegato la dirigente scolastica, professoressa Chiara Conte. Grazie al bando “CIPS” (Cinema per la Scuola) del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Liceo ha potuto sviluppare il progetto “Cercatori di Emozioni”, un laboratorio cinematografico a tutto tondo che ha introdotto gli studenti al mondo del cinema, con lezioni di scrittura, trucco, effetti speciali, riprese, suono e fotografia.La collaborazione di numerosi esperti e partner, tra cui Apulia Film Commission, ARET-Puglia Promozione, Comune di Bari, Fondazione Puglia, Castello Svevo di Bari e la casa di produzione Zefirofiu, ha permesso di concretizzare il progetto, culminato nel successo al NYCIFIF. «Ringraziamo Antoni Caimari Caldés e Jaime Roig de Diego, direttori del festival, per questo riconoscimento che ci offre una straordinaria visibilità internazionale», ha aggiunto la preside.Wonderseekers racconta di adolescenti romantici che si mettono in viaggio per scoprire e dare un nome alle emozioni nascoste nei luoghi incantevoli, siano essi urbani o naturali. Il regista Lanubile, che ha studiato presso la Scuola “Ipotesi Cinema” di Ermanno Olmi e ha debuttato al Locarno Film Festival, spiega: «I Cercatori dell’Incanto si impegnano per aiutare le persone a riscoprire le emozioni positive, contrastando quelle tossiche legate al potere. È un messaggio importante per nutrire le Anime di emozioni sane e autentiche.»Il premio è stato consegnato durante la cerimonia finale a New York al regista Michele Lanubile e all’architetto Angela Dellisanti della Zefirofiu. Prossimamente, l’episodio pilota sarà proiettato pubblicamente a Bari, con ingresso libero, per condividere con la città questo significativo traguardo culturale e artistico.