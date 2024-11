Serie A: Lecce-Empoli 1-1, Pierotti salva i giallorossi contro i toscani

La partita parte con un buon ritmo e vede il Lecce subito pericoloso al 9’ con Krstovic, che si avvicina al gol ma manca l’obiettivo. Al 31’ è l’Empoli a rispondere con Pellegri, che si avvicina alla rete, e due minuti dopo, al 33’, sblocca la partita con un preciso destro da fuori area che trafigge la difesa leccese. Il Lecce prova a reagire al 36’, ma Krstovic non concretizza una buona occasione. Sul finale del primo tempo, Rafia al 41’ e Gaspar al 45’ sfiorano il pareggio, ma senza riuscire a cambiare il risultato.



Secondo tempo: il Lecce pareggia e sfiora il sorpasso



Nella ripresa, il Lecce spinge alla ricerca del pari e già al 4’ Krstovic ha una ghiotta occasione, ma spreca da posizione favorevole. Al 10’ Colombo sfiora il raddoppio per l’Empoli, mantenendo alta la pressione sui padroni di casa. Il Lecce continua ad attaccare e al 32’ riesce a trovare il pareggio con Pierotti, che di testa finalizza un preciso cross di Gallo.



L’inerzia della partita sembra ora a favore dei giallorossi, che si avvicinano più volte al gol del vantaggio: al 37’ Rebic manca di poco la porta, mentre Sansone colpisce la traversa al 40’. Due minuti più tardi, anche Krstovic sfiora il gol con un colpo di testa che finisce sulla traversa, lasciando il Lecce senza il gol del sorpasso.



Situazione in classifica



Con questo pareggio, il Lecce resta fermo a quota 9 punti, al terzultimo posto in classifica, insieme a Cagliari e Parma, mentre l’Empoli, con 15 punti, si conferma nella metà alta della classifica accanto al Bologna. Entrambe le squadre dovranno lavorare su alcuni aspetti tattici in vista dei prossimi impegni, ma per il Lecce la priorità sarà migliorare la capacità di finalizzare le numerose occasioni create, necessaria per uscire dalla zona retrocessione.

