Tre nuove mense per le scuole di Capurso, due per l'infanzia e una per la primaria

CAPURSO (BA) - Il Comune di Capurso compie un importante passo avanti per il miglioramento dei servizi scolastici, con l’ampliamento e la costruzione di nuove mense scolastiche in tre istituti del territorio: San Giovanni Bosco, M. Montessori e M.T. di Calcutta. Un intervento ambizioso, reso possibile grazie a un finanziamento complessivo di oltre un milione di euro proveniente dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). - Il Comune di Capurso compie un importante passo avanti per il miglioramento dei servizi scolastici, con l’ampliamento e la costruzione di nuove mense scolastiche in tre istituti del territorio: San Giovanni Bosco, M. Montessori e M.T. di Calcutta. Un intervento ambizioso, reso possibile grazie a un finanziamento complessivo di oltre un milione di euro proveniente dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).





Per la scuola primaria San Giovanni Bosco, i lavori prevedono la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica che accoglierà una mensa moderna e funzionale. Attualmente, gli studenti consumano i pasti in aule adattate a refettorio, una soluzione temporanea che non risponde più alle esigenze di una popolazione scolastica in crescita: 120 alunni su 335 iscritti utilizzano attualmente il servizio mensa, con prospettive di aumento negli anni futuri. La nuova struttura di 157,50 mq, progettata per armonizzarsi con le linee semplici e razionali dell’edificio esistente, sarà situata accanto al campo di gioco esterno e includerà cucina, anticucina e servizi igienici, oltre a un accesso dedicato per il personale di catering. I lavori, finanziati con 528 mila euro, saranno affidati entro il 28 febbraio 2024.





"L'educazione e il benessere dei nostri bambini rappresentano le fondamenta su cui costruire il futuro della nostra comunità. Con grande soddisfazione annunciamo la realizzazione di due nuove mense scolastiche nelle scuole dell'infanzia e l'avvio dei lavori per una terza mensa destinata alla scuola primaria. Un progetto ambizioso, reso possibile grazie a un investimento di oltre un milione di euro, interamente finanziato dai fondi PNRR – ha dichiarato il sindaco di Capurso, Michele Laricchia – Queste strutture non sono solo spazi funzionali, ma luoghi dove si coltivano valori importanti come la condivisione, l'educazione alimentare e il rispetto per il cibo. Offrire ai nostri piccoli cittadini un ambiente accogliente e stimolante significa dare loro le opportunità che meritano per crescere sani e consapevoli. L'impegno della nostra amministrazione per migliorare i servizi scolastici non si ferma qui: lavoriamo ogni giorno per costruire una Capurso più inclusiva, capace di offrire ai bambini e alle loro famiglie risposte concrete e di qualità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo importante traguardo, confermando ancora una volta che investire sull'educazione e investire sul nostro futuro".





Nelle scuole dell’infanzia M.Montessori e M.T. di Calcutta si sta intervenendo sull’ampliamento delle mense già esistenti, al fine di risolvere le attuali difficoltà organizzative. In entrambe le scuole, il servizio mensa è stato finora garantito in più turni, a causa degli spazi insufficienti per accogliere contemporaneamente tutti gli studenti. Grazie alle nuove sale, le turnazioni saranno ridotte a massimo due, garantendo maggiore comfort per gli studenti e una gestione più efficiente del servizio. Affianco ai refettori sono previsti anche degli spazi complementari, quali cucine, dispense e servizi igienici con spogliatoi per il personale.





"I finanziamenti PNRR recepiti per la realizzazione delle tre mense degli istituti Bosco, Montessori e Calcutta sono in linea con le linee programmatiche e gli obiettivi della nostra Amministrazione, su cui stiamo lavorando fin da inizio mandato – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Calabrese – I nostri bimbi potranno così usufruire in tutte le scuole in cui vi sono corsi a tempo pieno di nuove strutture e spazi per poter pranzare e socializzare insieme. In una società in continua evoluzione, investire sulla scuola e su infrastrutture riqualificate e adeguate per le future generazioni è una priorità oltre che un dovere".





I lavori presso l’istituto Montessori, finanziati con 290 mila euro, sono stati completati e i nuovi spazi saranno presto operativi. Nella scuola Calcutta, che beneficia di un finanziamento di 297 mila euro, i lavori sono in fase di completamento e saranno ultimati a breve. Le nuove sale mense sono state realizzate seguendo criteri di accessibilità, sostenibilità ambientale e sicurezza, con l’introduzione di soluzioni architettoniche bioclimatiche, impianti fotovoltaici e sistemi di ventilazione a recupero di calore.