Il produttore foggiano Beppe Stanco riceve il Premio 'Pugliesi nel mondo'

FOGGIA - La serata di premiazione “Pugliesi nel mondo” arrivata alla sua XIV ed, si è svolta nella splendida cornice del Teatro Umberto Giordano di Foggia.

Tanti i premiati illustri tra cui Beppe Stanco, il produttore e direttore artistico foggiano che vive tra l’Italia e l’America che è stato appunto premiato per il suo impegno nella promozione e divulgazione della cultura e della musica italiana nel mondo.

Beppe Stanco, autore anche del brano “Foggia città di provincia”, canzone dedicata alla sua città di nascita, si è esibito in una emozionante versione voce e chitarra dinanzi al pubblico foggiano ed alla sindaca Maria Aida Episcopo che è anche salita sul palco per premiare l’artista e produttore, esprimendo il suo apprezzamento sul brano e sul concittadino che porta alto il nome di Foggia nel campo musicale.

Beppe Stanco è attualmente impegnato su vari fronti tra questi il NYCanta il Festival della Musica Italiana di New York, di cui è direttore artistico, in onda su Rai 2 il 29 novembre e 6 dicembre, oltre che la III ed. dello Special Festival prevista per l’1 dicembre al Teatro Civico di La Spezia, insieme a Roby Facchinetti e Leee John leader degli Imagination.

Beppe Stanco: “Sono davvero orgoglioso di ricevere questo premio. E’ un premio che gratifica il mio impegno che ha fatto diventare un lavoro la mia più grande passione, che ad oggi mi porta in giro per il mondo a promuovere e diffondere la musica e la cultura italiana”.