Lucera dà il via alle iniziative per Telethon con la “Cena spettacolo”

In vista della nona edizione di “Ballando con le Stelle - Telethon”, che si terrà l’8 dicembre al Palazzetto dello Sport di Lucera, il cartellone delle iniziative di raccolta fondi si aprirà il 30 novembre con un evento speciale: la “Cena spettacolo” presso Hori, Balconata 2.0, in Viale Ferrovia 15. Questo momento conviviale vedrà la partecipazione di Stelle (personaggi noti del territorio), maestri di danza professionisti e donatori, in un clima di solidarietà e condivisione.

La serata, che inizierà alle 20, rappresenta non solo un'opportunità per reperire risorse a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare, ma anche un'occasione per presentare ufficialmente la nuova giuria di “Ballando con le Stelle – Telethon”. Gli ospiti avranno l'opportunità di incontrare i protagonisti della manifestazione, conoscere i dettagli dell'evento e contribuire attivamente alla causa.

L'iniziativa è promossa dal Centro sportivo Casanova e patrocinata dal Comune di Lucera, in collaborazione con numerose associazioni cittadine. L’organizzazione è a cura di Biagio Russo, referente Telethon per Lucera e responsabile del Comitato organizzatore.

Il programma della “Cena spettacolo” prevede momenti di intrattenimento vari e coinvolgenti: si mangerà, si ballerà, si canterà e si reciterà, con musiche a cura di Roberto De Mare.

Sarà inoltre impreziosita dalla presenza dei maestri di danza e delle Stelle che, insieme, preparano da settimane le esibizioni che animeranno “Ballando con le Stelle – Telethon” la cui direzione artistica è affidata a Carlo Ventola e al maestro Raffaele Ferrante, per la sezione del ballo.

La cena del 30 novembre sarà dunque un momento speciale per ringraziare i donatori e i volontari, ma anche per accogliere nuovi sostenitori. La serata promette emozioni, sorprese e un forte spirito di comunità, con la consapevolezza che ogni contributo è fondamentale per fare la differenza nella lotta contro le malattie genetiche rare.

La quota di partecipazione è di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini. Per le prenotazioni, che dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 28 novembre, è possibile contattare il numero 333.1133133 o scrivere all'indirizzo email borgocasanova@libero.it.