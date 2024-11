ITS Turismo Puglia: la formazione al servizio di una regione in crescita

- La Puglia, con il suo mare cristallino, i borghi incantati e una cultura millenaria, è diventata una delle mete più ambite per i viaggiatori di tutto il mondo. Tuttavia, dietro il successo del turismo pugliese non si nasconde solo il fascino del territorio: a fare la differenza sono la qualità dei servizi e la professionalità degli operatori. È qui che entra in gioco l'ITS per il Turismo Puglia, un'istituzione formativa che ha l'obiettivo di preparare i futuri protagonisti del settore.Il turismo rappresenta uno dei principali motori economici della Puglia, ma per mantenere questo primato e crescere ulteriormente, è fondamentale investire nella formazione delle nuove generazioni. Un turismo di qualità si basa su competenze solide, aggiornate e in linea con le esigenze di un mercato globale in continua evoluzione, come sottolinea da sempre Giuseppa Antonaci, presidente dell'ITS Turismo Puglia. Secondo la presidente, il futuro del turismo in Puglia deve puntare sull'innovazione e sulla sostenibilità.L'ITS Turismo Puglia offre corsi biennali altamente specializzati, progettati per rispondere alle esigenze del mercato. Tra le proposte si distinguono percorsi come: Hospitality Management, che forma professionisti nella gestione di strutture ricettive, Wellness & SPA Hospitality Management, focalizzato sulla crescente domanda di esperienze turistiche dedicate al relax e alla cura di sé, Digital Marketing per il Turismo, che prepara i giovani a utilizzare strumenti digitali per attrarre nuovi visitatori, Management, marketing e comunicazione del turismo enogastronomico, un settore in forte espansione grazie alla celebre enogastronomia pugliese, solo per citarne alcuni.Gli studenti non solo acquisiscono competenze teoriche, ma vivono anche esperienze pratiche attraverso stage in aziende leader del settore. Questo modello formativo assicura tassi di occupazione molto elevati: oltre l'80% degli studenti trova lavoro entro pochi mesi dal conseguimento del diploma.In un contesto in cui il turismo diventa sempre più competitivo, la Puglia si fa notare non solo per la bellezza dei suoi paesaggi, ma anche per il suo impegno nella formazione. Grazie a un'offerta didattica in costante evoluzione e a una solida connessione con il mondo del lavoro, l'ITS Turismo Puglia si afferma come un punto di riferimento per chi aspira a diventare il motore di un settore che rende la regione un'eccellenza italiana.