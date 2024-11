Lecce, Lions International promuove l'Intelligenza Artificiale per l'innovazione delle imprese

LECCE - L’intelligenza artificiale (AI) come leva per l’innovazione, l’efficienza e la competitività delle imprese sarà al centro del meeting “Intelligenza Artificiale per Processi Aziendali Smart”, organizzato da Lions International. L’evento si terrà venerdì 22 novembre alle ore 18.30 presso il Leone di Messapia Hotel & Conference a Lecce.

L'incontro è promosso da otto club lionistici del territorio salentino: Lions Club Maglie, Nardò, Gallipoli, Messapia, Sallentum Universitas, Casaranello Arte e Cultura, Galatina Galatone e Terre dell’Asso.

Obiettivi dell’evento

L’iniziativa mira a sensibilizzare le piccole e medie imprese sulle opportunità offerte dall’Industria 5.0 e dalle tecnologie come l’AI e la realtà aumentata. In particolare, il focus sarà su come tali innovazioni possano migliorare i processi aziendali, accrescere la competitività e stimolare lo sviluppo locale. Allo stesso tempo, il meeting intende affrontare i potenziali rischi connessi all’uso dell’AI, in particolare per le nuove generazioni.

Partecipazioni istituzionali e lionistiche

L’evento vedrà la partecipazione di personalità di spicco:

Emanuele Tatò , Governatore del Distretto 108 AB Puglia;

, Governatore del Distretto 108 AB Puglia; Roberto Burano Spagnulo, Delegato al Tema nazionale sull’Intelligenza Artificiale.

Saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo imprenditoriale:

Valentino Nicolì , Presidente di Confindustria Lecce;

, Presidente di Confindustria Lecce; Luigi Derniolo , Presidente di Confartigianato Imprese Lecce;

, Presidente di Confartigianato Imprese Lecce; Maurilio Antonio Natale , Presidente di CNA Lecce;

, Presidente di CNA Lecce; Alessandro Delli Noci , Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia;

, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia; Stefano Minerva , Presidente della Provincia di Lecce;

, Presidente della Provincia di Lecce; Adriana Poli Bortone , Sindaco di Lecce;

, Sindaco di Lecce; Fabio Pollice, Rettore dell’Università del Salento.

Contributi scientifici e imprenditoriali

Il programma prevede interventi di esperti del settore:

Angelo Deiana , Presidente dell’Osservatorio Nazionale sull’Intelligenza Artificiale;

, Presidente dell’Osservatorio Nazionale sull’Intelligenza Artificiale; Barbara Caputo , Docente Ordinario del Politecnico di Torino, esperta di AI;

, Docente Ordinario del Politecnico di Torino, esperta di AI; Domenico Grieco, Professore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento.

A moderare il dibattito sarà Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.

Tecnologie in mostra

Durante l’evento saranno presentate soluzioni tecnologiche avanzate da aziende locali che già applicano l’AI:

Echolight Spa con il CEO Sergio Casciaro e la dirigente Paola Pisani ;

con il CEO e la dirigente ; Amolab S.r.l. , rappresentata dal CEO Salvatore Calcagnile ;

, rappresentata dal CEO ; BionIT Labs , con il Project Manager Andrea Accogli ;

, con il Project Manager ; CETMA DIHSME, con il rappresentante Marco Alvisi.

Un’occasione per il futuro delle imprese salentine

Il meeting si configura come un’opportunità unica per imprenditori, professionisti e cittadini interessati a comprendere il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel futuro dell’economia e della società.

L’ingresso è libero e l’evento promette di stimolare un dibattito cruciale per il territorio e il tessuto produttivo salentino.