Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti presentano Millions

MILANO - Galeotta fu la schiaccia! Era l’estate 2014 quando, al termine di una coda infinita di persone per assaggiare la celebre schiacciata, Joe Bastianich rimane impressionato dall’entusiasmo e la tenacia di Tommaso Mazzanti. Sarà l’inizio di un’amicizia sincera e di una fruttuosa collaborazione imprenditoriale; insieme, infatti, porteranno oltreoceano il famoso brand All’Antico Vinaio.

Da questo sodalizio nasce l’idea di Millions, l’inedito podcast e vodcast: 9 episodi prodotti da Dopcast, disponibili dal 26 novembre, ogni martedì, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione podcast, durante i quali Joe e Tommaso dialogheranno insieme ad imprenditori di primissimo piano dando spunti e tips ad aspiranti businessman.

Ad aprire le danze il Re Mida del Made in Italy, Oscar Farinetti che racconterà la nascita di Eataly e il successo mondiale con oltre 50 punti vendita in tutto il globo. Con Silvio Campara, Ceo di Golden Goose, si approfondirà l'importanza del branding e delle experience che mettono al centro il consumatore. Sonia Peronaci racconterà l’incredibile storia di successo che la portò nel 2006 ad aprire la prima piattaforma digitale di contenuti food. Non è da meno Nick Di Giovanni, ex concorrente di Masterchef USA, alla guida di un impero digitale che oggi conta 21 milioni di iscritti su YouTube. Da gustare tutta d’un fiato anche la puntata con Chef Antonino Cannavacciuolo che ci aprirà le porte di Laqua by the Lake, la sua nuova impresa imprenditoriale. E poi ancora Stefano Seletti, l’imprenditore pop che ha fatto dell’arte della contraddizione un business di successo, Gianluigi Cimmino poliedrico Ceo di Yamamay, Carpisa, Jaked e dei ristoranti Sophia Loren, sempre pronto ad accettare nuove sfide, Matteo Goich che, partito da un piccolo garage di provincia, è riuscito a diventare Ceo di Matec Industries, oggi leader mondiale nel mondo della depurazione delle acque; infine l’incredibile storia di Grom, un piccolo gioiello tutto italiano nato grazie alla visione di Guido Martinetti.

Il vodcast e podcast “Millions” è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale, dal 26 novembre, ogni martedì.